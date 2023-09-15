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Андреевка – ключ к успеху наступления на Бахмут, 72-я бригада РФ разбита наголову – 3 ОШБр

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 09:26
Андреевка – ключ к успеху наступления на Бахмут, 72-я бригада РФ разбита наголову – 3 ОШБр - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Третья отдельная штурмовая бригада освободила населенный пункт Андреевка на Бахмутском направлении и "разбила вдребезги" 72-ю отдельную мотострелковую бригаду оккупантов, сообщили в 3-й ОШБр. Военные отметили, что это –путь к прорыву на южном фланге Бахмута и ключ к успеху всего наступления.

"Взятие и содержание населенного пункта Андреевка – наш путь к прорыву на  правом фланге от Бахмута, и ключ к успеху всего дальнейшего наступления", – отметили в бригаде.

Российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен в результате молниеносной операции, говорится в сообщении.

За двое суток 3 ОШБр ликвидировала:

→ начальника бригадной разведки врага;

→ трех комбатов;

→ и всю пехоту 72 бригады, вместе с офицерами и значительным количеством техники.

Пока продолжаются бои, подразделения бригады продолжают закрепляться на новых позициях, отмечают воины.

Поэтому о конкретных цифрах потерь россиян и других деталях операции сообщат впоследствии.

Защитники подчеркнули, что подразделения 72-й бригады россиян неоднократно несли весомые потери и поражения от 3 ОШБр.

После восстановления и перегруппировки, оккупанты потерпели "тотальный провал", говорится в сообщении.

"За результаты этих сражений мы платим высокую цену. И за кровь каждого нашего бойца ждет возмездие только кровью", – подытожили в бригаде.

  • 15 сентября Генштаб сообщил, что Силы обороны во время штурмовых действий овладели Андреевкой, имели частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.
  • В мае командир тактической группы "Азов" заявил, что воины 3 ОШБр разгромили подразделения 72 бригады РФ, полностью уничтожили две роты, разбили бригадную разведку, уничтожили значительное количество боевых бронемашин и захватили значительное количество пленных.
  • В ночь на 15 сентября оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, противовоздушная оборона утром работала в Хмельницкой области.

Читайте также: ВСУ ликвидировали 470 оккупантов, уничтожили 28 артсистем и 4 средства ПВО – Генштаб

Артём Джерипа
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