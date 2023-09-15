UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Хмельницкой области работает ПВО против дронов, там аэродром с носителями Storm Shadow

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 07:10
В Хмельницкой области работает ПВО против дронов, там аэродром с носителями Storm Shadow - Фото
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Скриншот с видео)
обновлено

С ночи 15 сентября страна-террорист Россия атакует Украину дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed-136. За время атаки они сменяли траекторию полета, утром украинская противовоздушная оборона работала в Хмельницкой области, сообщили воздушные силы.

"Хмельницкая область – работа ПВО. Оставайтесь в укрытиях!", – написало ведомство в 6:52.

В 6:55 первый заместитель председателя ОВА сообщил, что в области был слышен взрыв, работало ПВО.

В районе Староконстантинова Хмельницкой области расположен аэродром, где базируются самолеты Су-24, которые используются для нанесения ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Телеканал Sky News заявлял, что недавний удар по российскому флоту в Севастополе был совершен именно этими крылатыми ракетами.

В течение ночи россияне применяли тактику с изменением курса полета своих беспилотников.

В частности, ночью они перемещались: Николаевская, Херсонская области → Днепропетровская → Кировоградская → Винницкая, Черкасская → Хмельницкая, Черновицкая → Житомирская, Тернопольская → Ровенская.

Воздушные силы сообщали о работе ПВО только в Хмельницкой области, Суспільне заявляло о звуке взрыва в Винницкой области.

ОБНОВЛЕНО в 7:40. Отбой угрозы беспилотников по областям, пишут Воздушные силы.

СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражировочный боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского, а теперь уже и российского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости 170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно спутать с чем-нибудь другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" и компоненты для геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксировано на фронте в сентябре 2022 возле Купянска.
  • Днем 5 августа 2023 года РФ нанесла удары "Кинжалами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.
  • В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.
  • В ОВА сообщили, что большинство российских ракет были сбиты силами противовоздушной обороны.

Читайте также: ВСУ об атаке "Кинжалами" на Староконстантинов: Это из-за частой "бавовны" у оккупантов

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дронбеспилотникхмельницкая областьShahedшахедСтароконстантинов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 