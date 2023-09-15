В Хмельницкой области работает ПВО против дронов, там аэродром с носителями Storm Shadow
С ночи 15 сентября страна-террорист Россия атакует Украину дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed-136. За время атаки они сменяли траекторию полета, утром украинская противовоздушная оборона работала в Хмельницкой области, сообщили воздушные силы.
"Хмельницкая область – работа ПВО. Оставайтесь в укрытиях!", – написало ведомство в 6:52.
В 6:55 первый заместитель председателя ОВА сообщил, что в области был слышен взрыв, работало ПВО.
В районе Староконстантинова Хмельницкой области расположен аэродром, где базируются самолеты Су-24, которые используются для нанесения ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow.
Телеканал Sky News заявлял, что недавний удар по российскому флоту в Севастополе был совершен именно этими крылатыми ракетами.
В течение ночи россияне применяли тактику с изменением курса полета своих беспилотников.
В частности, ночью они перемещались: Николаевская, Херсонская области → Днепропетровская → Кировоградская → Винницкая, Черкасская → Хмельницкая, Черновицкая → Житомирская, Тернопольская → Ровенская.
Воздушные силы сообщали о работе ПВО только в Хмельницкой области, Суспільне заявляло о звуке взрыва в Винницкой области.
ОБНОВЛЕНО в 7:40. Отбой угрозы беспилотников по областям, пишут Воздушные силы.
- Днем 5 августа 2023 года РФ нанесла удары "Кинжалами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.
- В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.
- В ОВА сообщили, что большинство российских ракет были сбиты силами противовоздушной обороны.
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