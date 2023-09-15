В Хмельницкой области работает ПВО против дронов, там аэродром с носителями Storm Shadow

обновлено

С ночи 15 сентября страна-террорист Россия атакует Украину дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed-136. За время атаки они сменяли траекторию полета, утром украинская противовоздушная оборона работала в Хмельницкой области, сообщили воздушные силы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Хмельницкая область – работа ПВО. Оставайтесь в укрытиях!", – написало ведомство в 6:52.

В 6:55 первый заместитель председателя ОВА сообщил, что в области был слышен взрыв, работало ПВО.

В районе Староконстантинова Хмельницкой области расположен аэродром, где базируются самолеты Су-24, которые используются для нанесения ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Телеканал Sky News заявлял, что недавний удар по российскому флоту в Севастополе был совершен именно этими крылатыми ракетами.

В течение ночи россияне применяли тактику с изменением курса полета своих беспилотников.

В частности, ночью они перемещались: Николаевская, Херсонская области → Днепропетровская → Кировоградская → Винницкая, Черкасская → Хмельницкая, Черновицкая → Житомирская, Тернопольская → Ровенская.

Воздушные силы сообщали о работе ПВО только в Хмельницкой области, Суспільне заявляло о звуке взрыва в Винницкой области.

ОБНОВЛЕНО в 7:40. Отбой угрозы беспилотников по областям, пишут Воздушные силы.

СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражировочный боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского, а теперь уже и российского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости 170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей . "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражировочный боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского, а теперь уже и российского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости 170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно спутать с чем-нибудь другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" и компоненты для геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксировано на фронте в сентябре 2022 возле Купянска.

Днем 5 августа 2023 года РФ нанесла удары "Кинжалами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.

В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.

В ОВА сообщили, что большинство российских ракет были сбиты силами противовоздушной обороны.

Читайте также: ВСУ об атаке "Кинжалами" на Староконстантинов: Это из-за частой "бавовны" у оккупантов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.