Атака на Староконстантинов: большинство ракет сбила ПВО, есть пострадавший и разрушения

С вечера 5 августа оккупанты трижды атаковали Хмельницкую область, большинство ракет были сбиты силами противовоздушной обороны. Есть пострадавший и разрушения в Староконстантиновской общине, сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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"Аэродром Староконстантинова не дает покоя врагу", - говорится в сообщении.

Произошла серия взрывов в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах.

В Староконстантиновской общине взрывная волна повредила кровлю, были выбиты окна в одном из коммунальных заведений культуры, в помещении автовокзала и коммерческом помещении, пишет Тюрин.

Там же в результате российской атаки возник пожар на складе с отходами кукурузы на территории элеватора.

Огонь ликвидировали на площади 1400 квадратных метров, из-за взрыва работник объекта получил травмы.

В Хмельницкой общине работало ПВО, данные уточняются, сообщили в ОВА.

Воздушные силы сообщили, что с вечера 5 августа украинская ПВО уничтожила 30 ракет двух типов и 27 дронов-камикадзе Shahed-136.

Днем 5 августа 2023 года РФ нанесла удары "Кинжалами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по мотору Сечи в Запорожье.

В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.

Около 9 утра 6 августа кафиры нанесли ракетные удары по Харькову.

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