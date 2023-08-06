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Атака на Староконстантинов: большинство ракет сбила ПВО, есть пострадавший и разрушения

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2023, 10:52
Атака на Староконстантинов: большинство ракет сбила ПВО, есть пострадавший и разрушения - Фото
Российский МиГ-31 с ракетой "Кинжал" (Иллюстративное фото: EPA)

С вечера 5 августа оккупанты трижды атаковали Хмельницкую область, большинство ракет были сбиты силами противовоздушной обороны. Есть пострадавший и разрушения в Староконстантиновской общине, сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Аэродром Староконстантинова не дает покоя врагу", - говорится в сообщении.

Произошла серия взрывов в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах.

В Староконстантиновской общине взрывная волна повредила кровлю, были выбиты окна в одном из коммунальных заведений культуры, в помещении автовокзала и коммерческом помещении, пишет Тюрин.

Там же в результате российской атаки возник пожар на складе с отходами кукурузы на территории элеватора.

Огонь ликвидировали на площади 1400 квадратных метров, из-за взрыва работник объекта получил травмы.

В Хмельницкой общине работало ПВО, данные уточняются, сообщили в ОВА.

Воздушные силы сообщили, что с вечера 5 августа украинская ПВО уничтожила 30 ракет двух типов и 27 дронов-камикадзе Shahed-136.

Читайте также: ГУР: Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну

Артём Джерипа
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