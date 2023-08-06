Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили в первые часы 6 августа, что бомбардировщики Ту-95МС армии страны-террориста России, вероятно, запустили над Каспийским морем крылатые ракеты Х-101/555 в направлении Украины. До подлета этих ракет Запорожский район атаковали баллистическими ракетами.

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Вечером 5 августа был зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области, впоследствии еще несколько поднялись в воздух с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ. Всего – 15 бортов.

Сколько из них летит на "традиционные" пусковые рубежи над Каспийским морем, со сколькими ракетами, неизвестно.

01:56. Зафиксированы пуски с нескольких ракетоносцев, сообщили мониторинг-каналы. Воздушные силы подтвердили ракетную опасность.

01:59. ВС ВСУ сообщили о "вероятных" пусках из района Каспийского моря.

После 02:00 в Запорожской районе собеседник LIGA.net слышал несколько взрывов. Вероятно, баллистические ракеты.

02:57. Крылатые ракеты в районе Белгорода, Харьковская и Сумская области – срочно в укрытие, предупреждают ВС ВСУ.

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СПРАВКА. После распада СССР в Украине осталось 19 сверхзвуковых Ту-160 (авиабаза "Прилуки") и 21 турбовинтовой Ту-95МС (авиабаза "Узин"). В 1999-м восемь Ту-160 тогдашнее правительство отдало РФ "за газ", еще девять ракетоносцев физически распилили, а один оставили в Полтаве в музее авиации. Ровно за 22 года до полномасштабного вторжения РФ в Украину, 23 февраля 2000-го, последняя закончила передавать РФ крылатые ракеты (около 600) и свои бомбардировщики: их перебазировали в Энгельс, откуда сейчас они взлетают и бомбят Украину. Официально Москва Владимир Путин. . После распада СССР в Украине осталось 19 сверхзвуковых Ту-160 (авиабаза "Прилуки") и 21 турбовинтовой Ту-95МС (авиабаза "Узин"). В 1999-м восемь Ту-160 тогдашнее правительство отдало РФ "за газ", еще девять ракетоносцев физически распилили, а один оставили в Полтаве в музее авиации. Ровно за 22 года до полномасштабного вторжения РФ в Украину, 23 февраля 2000-го, последняя закончила передавать РФ крылатые ракеты (около 600) и свои бомбардировщики: их перебазировали в Энгельс, откуда сейчас они взлетают и бомбят Украину. Официально Москва списала за это и некоторое аэродромное оборудование Киеву около $285 млн "долгов за газ". Соглашение о передаче "тушек" подписали в Ялте осенью 1999-го при президенте Леониде Кучме и его российском коллеге Борисе Ельцине. Подписи глав правительств поставили премьеры Валерий Пустовойтенко

5 августа незадолго до полуночи был пуск "Калибров" со стороны оккупированного Крыма в Николаевскую область. Анонимный Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что ракеты вылетели якобы с акватории Черного моря в районе Феодосии – Приморского. Информация требует подтверждения.

О результатах пусков "Калибров" ничего не известно. Связанный с военными анонимный паблик Николаевский Ванёк написал, что "по ракетам пока минус". Неизвестно, означает это эффективную работу ПВО или прилеты.

СПРАВКА. "Калибр" – российская крылатая ракета в нескольких модификациях: противокорабельной, противолодочной и вариант против наземных целей. Диаметр базовой версии – 53 см, длина от 6,2 до 8,9 м, стартовая масса – 1500-2000 кг, из них б/ч – 200-450 кг. Большую часть полета скорость дозвуковая, на финальном отрезке некоторые варианты разгоняются до сверхзвуковой. Может маневрировать и лететь на высоте от 20 м над поверхностью и выше, огибая рельеф местности. Управление инерциальное с головкой самонаведения, есть вариант еще и с коррекцией по данным ГЛОНАСС/GPS. Разработаны и производятся ОКБ "Новатор".





Точные ТТХ "Калибров" на вооружении ВС РФ (ракеты 3М-14 и 3М-54) неизвестны, как и максимальная дальность полета дальнобойного варианта (ориентировочно ~2500 км). На флоте оккупантов – с 2019-го. Помимо РФ, стоит (с экспортными ограничениями ТТХ) на вооружении Китая, Индии, Алжира, Вьетнама и, возможно, Ирана. . "Калибр" – российская крылатая ракета в нескольких модификациях: противокорабельной, противолодочной и вариант против наземных целей. Диаметр базовой версии – 53 см, длина от 6,2 до 8,9 м, стартовая масса – 1500-2000 кг, из них б/ч – 200-450 кг. Большую часть полета скорость дозвуковая, на финальном отрезке некоторые варианты разгоняются до сверхзвуковой. Может маневрировать и лететь на высоте от 20 м над поверхностью и выше, огибая рельеф местности. Управление инерциальное с головкой самонаведения, есть вариант еще и с коррекцией по данным ГЛОНАСС/GPS. Разработаны и производятся ОКБ "Новатор".Точные ТТХ "Калибров" на вооружении ВС РФ (ракеты 3М-14 и 3М-54) неизвестны, как и максимальная дальность полета дальнобойного варианта (ориентировочно ~2500 км). На флоте оккупантов – с 2019-го. Помимо РФ, стоит (с экспортными ограничениями ТТХ) на вооружении Китая, Индии, Алжира, Вьетнама и, возможно, Ирана.

Позднее был еще один пуск "Калибров" – ими с неизвестным результатом ударили по Хмельницкой области.

В ожидании новой информации посмотрите, как оператор СБУ ударил дроном-камикадзе редкий "Солнцепек" в разрушенной украинском селе: ТОС-1А хаотично запустил ракеты.

Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" (и "Искандером" из Беларуси) в основном по авиабазе в Староконстантинове.

Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.

Вечером в тот же день россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.

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