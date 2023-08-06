Новости | Российские Ту-95МС пустили крылатые ракеты Х-101/555 – они уже над Украиной
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили в первые часы 6 августа, что бомбардировщики Ту-95МС армии страны-террориста России, вероятно, запустили над Каспийским морем крылатые ракеты Х-101/555 в направлении Украины. До подлета этих ракет Запорожский район атаковали баллистическими ракетами.
Вечером 5 августа был зафиксирован взлет нескольких бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области, впоследствии еще несколько поднялись в воздух с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области РФ. Всего – 15 бортов.
Сколько из них летит на "традиционные" пусковые рубежи над Каспийским морем, со сколькими ракетами, неизвестно.
01:56. Зафиксированы пуски с нескольких ракетоносцев, сообщили мониторинг-каналы. Воздушные силы подтвердили ракетную опасность.
01:59. ВС ВСУ сообщили о "вероятных" пусках из района Каспийского моря.
После 02:00 в Запорожской районе собеседник LIGA.net слышал несколько взрывов. Вероятно, баллистические ракеты.
02:57. Крылатые ракеты в районе Белгорода, Харьковская и Сумская области – срочно в укрытие, предупреждают ВС ВСУ.
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5 августа незадолго до полуночи был пуск "Калибров" со стороны оккупированного Крыма в Николаевскую область. Анонимный Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что ракеты вылетели якобы с акватории Черного моря в районе Феодосии – Приморского. Информация требует подтверждения.
О результатах пусков "Калибров" ничего не известно. Связанный с военными анонимный паблик Николаевский Ванёк написал, что "по ракетам пока минус". Неизвестно, означает это эффективную работу ПВО или прилеты.
Точные ТТХ "Калибров" на вооружении ВС РФ (ракеты 3М-14 и 3М-54) неизвестны, как и максимальная дальность полета дальнобойного варианта (ориентировочно ~2500 км). На флоте оккупантов – с 2019-го. Помимо РФ, стоит (с экспортными ограничениями ТТХ) на вооружении Китая, Индии, Алжира, Вьетнама и, возможно, Ирана.
Позднее был еще один пуск "Калибров" – ими с неизвестным результатом ударили по Хмельницкой области.
В ожидании новой информации посмотрите, как оператор СБУ ударил дроном-камикадзе редкий "Солнцепек" в разрушенной украинском селе: ТОС-1А хаотично запустил ракеты.
- Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами" (и "Искандером" из Беларуси) в основном по авиабазе в Староконстантинове.
- Был прилет по Мотор Сичи в Запорожье.
- Вечером в тот же день россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.
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