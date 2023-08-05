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Россия сбросила авиабомбу на центр переливания крови под Купянском, есть погибшие – фото

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 22:50
Россия сбросила авиабомбу на центр переливания крови под Купянском, есть погибшие – фото - Фото
Фото - Telegram Зеленського

Вечером 5 августа россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на центр переливания крови в Купянской общине на Харьковщине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что в результате очередной атаки РФ есть погибшие и раненые. Спасатели ликвидируют пожар.

"Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов – это дело чести для всех, кто ценит жизнь", – написал президент.

Оксана Житнюк
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