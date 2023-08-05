Россия сбросила авиабомбу на центр переливания крови под Купянском, есть погибшие – фото

Вечером 5 августа россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на центр переливания крови в Купянской общине на Харьковщине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что в результате очередной атаки РФ есть погибшие и раненые. Спасатели ликвидируют пожар.

"Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов – это дело чести для всех, кто ценит жизнь", – написал президент.

Также сегодня РФ била "Кинжалами" и "Калибрами". Пуски ракет были в том числе с территории Беларуси.

Позже Зеленский сообщил, что ракеты РФ били по Мотор Сичи в Запорожье и по Хмельницкой области.

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