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Росія скинула авіабомбу на центр переливання крові під Куп’янськом, є загиблі – фото

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 22:50
Росія скинула авіабомбу на центр переливання крові під Куп’янськом, є загиблі – фото - Фото
Фото - Telegram Зеленського

Ввечері 5 серпня росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на центр переливання крові у Купʼянській громаді на Харківщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що в результаті чергової атаки РФ є загиблі та поранені. Рятувальники ліквідовують пожежу.

"Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя", – написав президент.

Оксана Житнюк
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