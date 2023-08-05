Росія скинула авіабомбу на центр переливання крові під Куп’янськом, є загиблі – фото

Ввечері 5 серпня росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на центр переливання крові у Купʼянській громаді на Харківщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що в результаті чергової атаки РФ є загиблі та поранені. Рятувальники ліквідовують пожежу.

"Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя", – написав президент.

Також сьогодні РФ била "Кинджалами" і "Калібрами". Пуски ракет були у тому числі з території Білорусі.

Пізніше Зеленський повідомив, що ракети РФ били по Мотор Січі у Запоріжжі і по Хмельницькій області.

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