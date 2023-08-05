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Удар "Кинджалами" та "Калібрами" по авіабазі Старокостянтинова, під Житомиром, пуск із Білорусі

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 18:42
Удар
Ілюстративний скриншот

Російські окупанти запустили ракети по території України. Були пуски з Чорного моря, а також летіли "Кинджали" з району Тамбова. Вперше за довгий час окупанти використали для пусків російських ракет і територію Білорусі. Вибухи лунали у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та оперативне командування "Південь".

За даними Повітряних сил станом на 18:29, крилаті ракети прямують у напрямку Черкащини, але напрямок руху може змінюватись.

ОК "Південь" повідомляє, що росіяни провели ротацію ракетоносіїв у Чорному морі: підводний замінили на надводний, збільшивши кількість "Калібрів" удвічі.

"Просто зараз ракети з Чорного моря випущені по території України", – йдеться в повідомленні.

О 18:37 Повітряні сили повідомили, що крилаті ракети входять на Київщину.

Станом на 18:42 повітряну тривогу оголошено у всій країні, крім Одеської області (з 18:58 тривога і в Одеській області).

18:45: ракети вже на Вінниччині.

18:50. Повітряні сили повідомляють, що можливий напрямок руху ракет – Старокостянтинів Хмельницької області. 26 липня на Старокостянтинів, де знаходиться український військовий аеродром, були направлені крилаті ракети Росії та чотири "Кинджали". Тоді над Старокостянтиновом працювала ППО, на місто падали уламки.

18:58. Повітряні сили повідомили про пуск "Кинджалів" з району Тамбова.

Джерело LIGA.net у Хмельницькій області повідомляє про звуки роботи ППО. Також, за даними іншого джерела, звук вибуху був у Київській області.

19:03. Повітряні сили повідомили, що "Кинджал" рухається у напрямку Житомира, і це вже повторний пуск із РФ.

"Ще Кинджал входить у повітряний простір України! Усі – в напрямку Старокостянтинова!" – повідомили о 19:04.

Джерело LIGA.net у Старокостянтинові тим часом повідомляє про потужні вибухи, і що "все здригається". У Хмельницькій ОВА підтвердили вибухи. Також у соцмережах повідомляють про вибухи в Житомирській області.

О 19:14 у ЗСУ повідомили про пуски ракет із території Білорусі, чого не було вже тривалий час. Згодом було повідомлено про рух нових "Кинджалів" у напрямку Вінницької, Хмельницької і Житомирської областей.

19:18. Швидкісна ракета – Київщина.

Станом на 19:30 поки затишшя, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім констатував безрезультатність чергової атаки росіян.

Удар "Кинджалами" та "Калібрами" по авіабазі Старокостянтинова, під Житомиром, пуск із Білорусі

19:40: пішли відбої тривог.

Наразі в Саудівській Аравії стартував саміт близько 40 країн, присвячений пошуку шляхів закінчення російсько-української війни. Раніше РФ також неодноразово здійснювала масовані ракетні атаки під час подібних дипломатичних заходів міжнародного рівня.

  • 21 липня представник ГУР Юсов повідомив, що в РФ продовжують виробляти ракети, але це вже зовсім не ті обсяги, що були раніше, і наразі РФ не здатна компенсувати вже витрачений ракетний потенціал.
  • Повітряні сили прогнозують, що під час майбутнього опалювального сезону Росія зосередиться на атаках української території дронами, а не ракетами.

Читайте також: Плата за газ. Росія обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х – Схеми

Оксана Житнюк
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