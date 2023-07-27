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ЗСУ про атаку "Кинджалами" на Старокостянтинів: Це через "бавовну", що почастішала в окупантів

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 09:48
ЗСУ про атаку
Винищувач МіГ-31К та ракета 'Кинджал' (Фото: EPA)

Росія намагається завдавати ударів по аеродрому в Старокостянтинові через успішні дії українських військових льотчиків, завдяки яким почастішали випадки "бавовни" на тимчасово окупованих територіях. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Не дає спокою окупантам аеродром Старокостянтинів. Ну не сам аеродром, а наші військові льотчики, які завдають ударів. Ви бачите, яка "бавовна" гарна відбувається на окупованих територіях зокрема. Тому власно і під прицілом сьогодні цей аеродром. Він був учора під прицілом, і "шахеди" теж в більшості випадків були спрямовані сьогодні саме туди", – сказав Ігнат.

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Він розповів, що вчора на Старокостянтинів були направлені крилаті ракети Росії та чотири "Кинджали", які окупанти випустили з півночі з літаків Міг-31К.

"Ну розуміємо, чим можна збити "Кинджал", тому там є певні пошкодження, про які ми, звісно, не повідомлятимемо, але все ж таки ворог застосував ті чотири "Кинджали" і їх було видно", – сказав спікер Повітряних сил.

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Наталія Медведєва
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війнаСтарокостянтинівкинджалЮрій ІгнатStorm Shadow
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