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На Хмельниччині відбили атаку Х-47 "Кинджал", уламки одного впали у Старокостянтинові

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 23:37
На Хмельниччині відбили атаку Х-47
Російський МіГ-31 з ракетою "Кинджал" (Фото: EPA)

Під час масштабної повітряної атаки росіяни запустили чотири ракети Х-47 "Кинджал" по Хмельницькій області. Протиповітряна оборона відбила атаку, уламки однієї з ракет впали у Старокостянтинівській громаді. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Близько 19 години росіяни підняли в небо винищувачі МіГ-31К і випустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.

"Дякую нашим ППО, які відбили атаку", – написав Тюрін.

Унаслідок збиття ракет їх уламки впали у населених пунктах у Хмельницькому районі.

У Старокостянтинівській громаді уламки ракети впали на території приватного будинку, було пошкоджено авто.

На цей час інформації про постраждалих немає.

Раніше у Повітряних силах повідомили, що зрештою саме на Старокостянтинів полетіли крилаті ракети, якими РФ била по Україні.

Там розташований аеродром, де базуються літаки Су-24.

ДОВІДКА. Росія характеризує 9-C-7760 як гіперзвукову ракету комплексу Х-47М2, проте, по суті, це модернізований для підвісу на літак балістичний "Іскандер", пояснив LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Ракета здатна нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість – до 4 км/c, висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.
  • 26 липня надвечір розпочалась масштабна повітряна тривога. Російські винищувачі МіГ-31К запустили, ймовірно, ракети "Калібр" та ракети інших типів. Російські літаки Ту-95МС з району Каспійського моря запустили крилаті ракети. На Київщині, Хмельниччині та в інших областях по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.
  • Українські захисники знищили 36 російських крилатих ракет двох типів за одну добу. Президент Зеленський повідомив, що внаслідок атаки є кілька влучань та кілька падінь уламків ракет.
  • Під час масштабної повітряної тривоги над Дніпропетровською областю українські захисники збили російську ракету – ОВА опублікувала фото наслідків.

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Артем Джеріпа
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