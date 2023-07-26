На Хмельниччині відбили атаку Х-47 "Кинджал", уламки одного впали у Старокостянтинові
Під час масштабної повітряної атаки росіяни запустили чотири ракети Х-47 "Кинджал" по Хмельницькій області. Протиповітряна оборона відбила атаку, уламки однієї з ракет впали у Старокостянтинівській громаді. Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Близько 19 години росіяни підняли в небо винищувачі МіГ-31К і випустили чотири аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.
"Дякую нашим ППО, які відбили атаку", – написав Тюрін.
Унаслідок збиття ракет їх уламки впали у населених пунктах у Хмельницькому районі.
У Старокостянтинівській громаді уламки ракети впали на території приватного будинку, було пошкоджено авто.
На цей час інформації про постраждалих немає.
Раніше у Повітряних силах повідомили, що зрештою саме на Старокостянтинів полетіли крилаті ракети, якими РФ била по Україні.
Там розташований аеродром, де базуються літаки Су-24.
- 26 липня надвечір розпочалась масштабна повітряна тривога. Російські винищувачі МіГ-31К запустили, ймовірно, ракети "Калібр" та ракети інших типів. Російські літаки Ту-95МС з району Каспійського моря запустили крилаті ракети. На Київщині, Хмельниччині та в інших областях по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.
- Українські захисники знищили 36 російських крилатих ракет двох типів за одну добу. Президент Зеленський повідомив, що внаслідок атаки є кілька влучань та кілька падінь уламків ракет.
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