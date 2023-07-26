ЗСУ ліквідували кадирівського "Карлсона": Z-блогера, який воював проти України в "Ахматі"
26.07.2023, 22:50
Фото: Telegram
На Бахмутському напрямку був ліквідований російський окупант та Z-пропагандист, відомий за позивним "Карлссон". Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали.
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Загарбник воював у складі спецзагону "Ахмат", який підпорядкований диктатору Чечні Рамзану Кадирову.
Він був командиром загону операторів дронів.
Окупанта ліквідували під Кліщіївкою на південному фланзі Бахмута.
Також він вів пропагандистський ресурс у Telegram, де у нього було понад 40 000 підписників.
Допис про смерть загарбника з'явився і на його власному ресурсі.
- 20 липня стало відомо про ліквідацію російського Z-пропагандиста Лучина. Раніше він "прославився" через те, що хакери підмінили йому замовлення дронів для російських окупантів на фалоімітатори.
- Того ж дня з'явилось відео зі знищенням Лучина: групу загарбників накрили фугасні та касетні боєприпаси.
- У липні з'явилось відео з ліквідацією російського "комбрига", бойовика з позивним "Ташкент": в автівку з ним влетів FPV-дрон.
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