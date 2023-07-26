ВСУ ликвидировали кадыровского "Карлсона": Z-блогера, воевавшего против Украины в "Ахмате"
26.07.2023, 22:50
Фото: Telegram
На Бахмутском направлении был ликвидирован российский оккупант и Z-пропагандист, известный по позывному "Карлссон". Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.
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Захватчик воевал в составе спецотряда "Ахмат", подчиненного диктатору Чечни Рамзану Кадырову.
Он был командиром отряда операторов дронов.
Оккупанта ликвидировали под Клещеевкой на южном фланге Бахмута.
Также он вел пропагандистский ресурс в Telegram, где у него было более 40 000 подписчиков.
Сообщение о смерти захватчика появилось и на его собственном ресурсе.
- 20 июля стало известно о ликвидации российского Z-пропагандиста Лучина. Ранее он "прославился" из-за того, что хакеры подменили ему заказ дронов для российских оккупантов на фаллоимитаторы.
- В тот же день появилось видео с уничтожением Лучина: группу захватчиков накрыли фугасные и кассетные боеприпасы.
- В июле появилось видео с ликвидацией российского "комбрига", боевика с позывным "Ташкентом": в автомобиль с ним влетел FPV-дрон.
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