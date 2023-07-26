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ВСУ ликвидировали кадыровского "Карлсона": Z-блогера, воевавшего против Украины в "Ахмате"

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 22:50
ВСУ ликвидировали кадыровского
Фото: Telegram

На Бахмутском направлении был ликвидирован российский оккупант и Z-пропагандист, известный по позывному "Карлссон". Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

Захватчик воевал в составе спецотряда "Ахмат", подчиненного диктатору Чечни Рамзану Кадырову.

Он был командиром отряда операторов дронов.

Оккупанта ликвидировали под Клещеевкой на южном фланге Бахмута.

Также он вел пропагандистский ресурс в Telegram, где у него было более 40 000 подписчиков.

Сообщение о смерти захватчика появилось и на его собственном ресурсе.

Скриншот с Telegram-канала оккупанта

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Артём Джерипа
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