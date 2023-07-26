ВСУ ликвидировали кадыровского "Карлсона": Z-блогера, воевавшего против Украины в "Ахмате"

На Бахмутском направлении был ликвидирован российский оккупант и Z-пропагандист, известный по позывному "Карлссон". Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Захватчик воевал в составе спецотряда "Ахмат", подчиненного диктатору Чечни Рамзану Кадырову.

Он был командиром отряда операторов дронов.

Оккупанта ликвидировали под Клещеевкой на южном фланге Бахмута.

Также он вел пропагандистский ресурс в Telegram, где у него было более 40 000 подписчиков.

Сообщение о смерти захватчика появилось и на его собственном ресурсе.

20 июля стало известно о ликвидации российского Z-пропагандиста Лучина. Ранее он "прославился" из-за того, что хакеры подменили ему заказ дронов для российских оккупантов на фаллоимитаторы.

В тот же день появилось видео с уничтожением Лучина: группу захватчиков накрыли фугасные и кассетные боеприпасы.

В июле появилось видео с ликвидацией российского "комбрига", боевика с позывным "Ташкентом": в автомобиль с ним влетел FPV-дрон.

Читайте также: Под Бахмутом артиллерия ВСУ разгромила штурмовиков РФ: бросили мертвых и скрылись

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.