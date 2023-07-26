В Хмельницкой области отбили атаку "Кинжалов", обломки одного упали в Староконстантинове

Во время масштабной воздушной атаки россияне запустили четыре ракеты Х-47 "Кинжал" по Хмельницкой области. Противовоздушная оборона отразила атаку, обломки одной из ракет упали в Староконстантиновской общине. Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин.

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Около 19 часов россияне подняли в небо истребители МиГ-31К и выпустили четыре аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

"Благодарю наших ПВО, которые отразили атаку", – написал Тюрин.

В результате сбития ракет их обломки упали в населенных пунктах в Хмельницком районе.

В Староконстантиновской общине обломки ракеты упали на территории частного дома, были повреждены авто.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что в конце концов именно на Староконстантинов полетели крылатые ракеты, которыми РФ била по Украине.

Там расположен аэродром, на котором базируются самолеты Су-24.

СПРАВКА. Россия характеризует 9-C-7760 как гиперзвуковую ракету комплекса Х-47М2, однако, по сути это модернизированный для подвеса на самолет баллистический "Искандер", пояснил Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Ракета способна нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость – до 4 км/c, высота полета к моменту достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг. Россия характеризует 9-C-7760 как гиперзвуковую ракету комплекса Х-47М2, однако, по сути это модернизированный для подвеса на самолет баллистический "Искандер", пояснил LIGA.net Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Ракета способна нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость – до 4 км/c, высота полета к моменту достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

26 июля вечером началась масштабная воздушная тревога. Российские истребители МиГ-31К запустили, вероятно, ракеты "Калибр" и другие типы. Российские самолеты Ту-95МС из района Каспийского моря запустили крылатые ракеты. В Киевской, Хмельницкой и других областях по враждебным целям работала противовоздушная оборона.

Украинские защитники уничтожили 36 российских крылатых ракет двух типов за сутки. Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки несколько попаданий и несколько падений обломков ракет.

Во время масштабной воздушной тревоги над Днепропетровской областью украинские защитники сбили российскую ракету – ОВА опубликовала фото последствий.

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