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В Хмельницкой области отбили атаку "Кинжалов", обломки одного упали в Староконстантинове

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 23:37
В Хмельницкой области отбили атаку
Российский МиГ-31 с ракетой "Кинжал" (Фото: EPA)

Во время масштабной воздушной атаки россияне запустили четыре ракеты Х-47 "Кинжал" по Хмельницкой области. Противовоздушная оборона отразила атаку, обломки одной из ракет упали в Староконстантиновской общине. Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин.

Около 19 часов россияне подняли в небо истребители МиГ-31К и выпустили четыре аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

"Благодарю наших ПВО, которые отразили атаку", – написал Тюрин.

В результате сбития ракет их обломки упали в населенных пунктах в Хмельницком районе.

В Староконстантиновской общине обломки ракеты упали на территории частного дома, были повреждены авто.

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что в конце концов именно на Староконстантинов полетели крылатые ракеты, которыми РФ била по Украине.

Там расположен аэродром, на котором базируются самолеты Су-24.

СПРАВКА. Россия характеризует 9-C-7760 как гиперзвуковую ракету комплекса Х-47М2, однако, по сути это модернизированный для подвеса на самолет баллистический "Искандер", пояснил LIGA.net Эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Ракета способна нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость – до 4 км/c, высота полета к моменту достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.
  • 26 июля вечером началась масштабная воздушная тревога. Российские истребители МиГ-31К запустили, вероятно, ракеты "Калибр" и другие типы. Российские самолеты Ту-95МС из района Каспийского моря запустили крылатые ракеты. В Киевской, Хмельницкой и других областях по враждебным целям работала противовоздушная оборона.
  • Украинские защитники уничтожили 36 российских крылатых ракет двух типов за сутки. Президент Зеленский сообщил, что в результате атаки несколько попаданий и несколько падений обломков ракет.
  • Во время масштабной воздушной тревоги над Днепропетровской областью украинские защитники сбили российскую ракету – ОВА опубликовала фото последствий.

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Артём Джерипа
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Кинжалвойнапвохмельницкая областьракетная атакаСтароконстантинов
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