В Хмельницкой области отбили атаку "Кинжалов", обломки одного упали в Староконстантинове
Во время масштабной воздушной атаки россияне запустили четыре ракеты Х-47 "Кинжал" по Хмельницкой области. Противовоздушная оборона отразила атаку, обломки одной из ракет упали в Староконстантиновской общине. Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВ Сергей Тюрин.
Около 19 часов россияне подняли в небо истребители МиГ-31К и выпустили четыре аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.
"Благодарю наших ПВО, которые отразили атаку", – написал Тюрин.
В результате сбития ракет их обломки упали в населенных пунктах в Хмельницком районе.
В Староконстантиновской общине обломки ракеты упали на территории частного дома, были повреждены авто.
В настоящее время информации о пострадавших нет.
Ранее в Воздушных силах сообщили, что в конце концов именно на Староконстантинов полетели крылатые ракеты, которыми РФ била по Украине.
Там расположен аэродром, на котором базируются самолеты Су-24.
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