Генштаб: ЗСУ знищили 590 росіян, спалили 38 одиниць техніки та 18 артилерійських систем

Збройні Сили України знищили 590 російських окупантів, спалили 38 одиниць техніки та 18 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що загарбники безуспішно намагалися відновити втрачені позиції у Старомайорського, сталося 28 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 244 270 осіб (+590);

- танків – 4186 (+9);

- бойових броньованих машин – 8147 (+11);

- артилерійських систем – 4745 (+18);

- РСЗВ – 698;

- засобів ППО – 457;

- літаків – 315;

- вертольотів – 311;

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3996 (+3);

- крилатих ракет – 1347 (+40);

- кораблів/катерів – 18;

- автомобільної техніки та автоцистерн – 7229 (+18);

- спеціальної техніки – 708.

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