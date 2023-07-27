Генштаб: ВСУ уничтожили 590 россиян, сожгли 38 единиц техники и 18 артиллерийских систем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 590 российских оккупантов, сожгли 38 единиц техники и 18 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что захватчики безуспешно пытались восстановить утраченные позиции у Старомайорского, произошло 28 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 244 270 человек (+590);
— танков — 4186 (+9);
— боевых бронированных машин — 8147 (+11);
— артиллерийских систем— 4745 (+18);
— РСЗО — 698;
— средств ПВО — 457;
— самолетов — 315;
— вертолетов — 311;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3996 (+3);
— крылатых ракет — 1347 (+40);
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 7229 (+18);
— специальной техники — 708.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала", несмотря на то что оно проходит "медленнее", чем ожидалось.
- ЦРУ: Наступление Украины может стать успешным, в обороне РФ – важные структурные проблемы.
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