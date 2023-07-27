Генштаб: ВСУ уничтожили 590 россиян, сожгли 38 единиц техники и 18 артиллерийских систем

Вооруженные Силы Украины уничтожили 590 российских оккупантов, сожгли 38 единиц техники и 18 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что захватчики безуспешно пытались восстановить утраченные позиции у Старомайорского, произошло 28 боевых столкновений.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 244 270 человек (+590);

— танков — 4186 (+9);

— боевых бронированных машин — 8147 (+11);

— артиллерийских систем— 4745 (+18);

— РСЗО — 698;

— средств ПВО — 457;

— самолетов — 315;

— вертолетов — 311;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 3996 (+3);

— крылатых ракет — 1347 (+40);

— кораблей/катеров — 18;

— автомобильной техники и автоцистерн — 7229 (+18);

— специальной техники — 708.

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