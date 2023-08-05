UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

После атаки "Калибрами" и "Кинжалами" Россия запустила по Украине ударные дроны

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 23:11
После атаки
Работа ПВО по дронам (Иллюстративный скриншот)

Вечером 5 августа российские оккупанты после массированной ракетной атаки запустили по Украине ударные беспилотники. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В 22:38 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в небе зафиксировано девять российских дронов.

В 22:53 в ВСУ сообщили, что несколько групп ударных беспилотников находятся над Николаевщиной. Они двигаются в северо-западном направлении.

В 23:06 был зафиксирован пуск третьей группы "шахедов".

23:11: вражеский дрон находится между Кропивницким и Кременчугом.

23:13: группа "шахедов" приближается к Кировоградской области. Через несколько минут угроза распространилась на Полтавскую область.

23:50: угроза применения дронов в Черкасской и Винницкой областях.

  • Сегодня РФ била по Украине "Кинжалами" и "Калибрами". Пуски ракет были в том числе на территории Беларуси. Взрывы звучали в Хмельницкой, Житомирской, Запорожской и Киевской областях.
  • Позже Зеленский сообщил, что ракеты РФ били по Мотор Сичи в Запорожье и по Хмельницкой области. Часть ракет сбила ПВО.
  • Также вечером 5 августа россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области. Есть погибшие и раненые.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрелвойнадронБПЛАНиколаевниколаевская областьюгшахед
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 