После атаки "Калибрами" и "Кинжалами" Россия запустила по Украине ударные дроны
05.08.2023, 23:11
Работа ПВО по дронам (Иллюстративный скриншот)
Вечером 5 августа российские оккупанты после массированной ракетной атаки запустили по Украине ударные беспилотники. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
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В 22:38 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в небе зафиксировано девять российских дронов.
В 22:53 в ВСУ сообщили, что несколько групп ударных беспилотников находятся над Николаевщиной. Они двигаются в северо-западном направлении.
В 23:06 был зафиксирован пуск третьей группы "шахедов".
23:11: вражеский дрон находится между Кропивницким и Кременчугом.
23:13: группа "шахедов" приближается к Кировоградской области. Через несколько минут угроза распространилась на Полтавскую область.
23:50: угроза применения дронов в Черкасской и Винницкой областях.
- Сегодня РФ била по Украине "Кинжалами" и "Калибрами". Пуски ракет были в том числе на территории Беларуси. Взрывы звучали в Хмельницкой, Житомирской, Запорожской и Киевской областях.
- Позже Зеленский сообщил, что ракеты РФ били по Мотор Сичи в Запорожье и по Хмельницкой области. Часть ракет сбила ПВО.
- Также вечером 5 августа россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области. Есть погибшие и раненые.
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