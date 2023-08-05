После атаки "Калибрами" и "Кинжалами" Россия запустила по Украине ударные дроны

Вечером 5 августа российские оккупанты после массированной ракетной атаки запустили по Украине ударные беспилотники. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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В 22:38 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в небе зафиксировано девять российских дронов.

В 22:53 в ВСУ сообщили, что несколько групп ударных беспилотников находятся над Николаевщиной. Они двигаются в северо-западном направлении.

В 23:06 был зафиксирован пуск третьей группы "шахедов".

23:11: вражеский дрон находится между Кропивницким и Кременчугом.

23:13: группа "шахедов" приближается к Кировоградской области. Через несколько минут угроза распространилась на Полтавскую область.

23:50: угроза применения дронов в Черкасской и Винницкой областях.

Сегодня РФ била по Украине "Кинжалами" и "Калибрами". Пуски ракет были в том числе на территории Беларуси. Взрывы звучали в Хмельницкой, Житомирской, Запорожской и Киевской областях.

Позже Зеленский сообщил, что ракеты РФ били по Мотор Сичи в Запорожье и по Хмельницкой области. Часть ракет сбила ПВО.

Также вечером 5 августа россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области. Есть погибшие и раненые.

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