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Після атаки "Калібрами" і "Кинджалами" Росія запустила по Україні ударні дрони

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 23:11
Після атаки
Робота ППО по дронах (Ілюстративний скриншот)

Ввечері 5 серпня російські окупанти після масованої ракетної атаки запустили по Україні ударні безпілотники. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

О 22:38 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в небі зафіксовано дев’ять російських дронів.

О 22:53 у ЗСУ повідомили, що кілька груп ударних безпілотників знаходяться над Миколаївщиною. Вони рухаються у північно-західному напрямку.

О 23:06 було зафіксовано пуск третьої групи "шахедів".

23:11: ворожий дрон знаходиться між Кропивницьким і Кременчуком.

23:13: група "шахедів" наближається до Кіровоградської області. Через кілька хвилин загроза розповсюдилась на Полтавську область.

23:50: загроза застосування дронів у Черкаській та Вінницькій областях.

  • Сьогодні РФ била по Україні "Кинджалами" і "Калібрами". Пуски ракет були у тому числі з території Білорусі. Вибухи звучали у Хмельницькій, Житомирській, Запорізькій і Київській областях.
  • Пізніше Зеленський повідомив, що ракети РФ били по Мотор Січі у Запоріжжі і по Хмельницькій області. Частину ракет збила ППО.
  • Також ввечері 5 серпня росіяни скинули авіабомбу на центр переливання крові у Харківській області. Є загиблі та поранені.
Оксана Житнюк
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