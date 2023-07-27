Украинский FPV-дрон-камикадзе, которым управлял оператор Службы безопасности Украины, эффективно прилетел по направляющим российской тяжелой огнеметной залповой системы ТОС-1А "Солнцепек", эффектно превратив довольно редкую боевую машину оккупантов в большой фейерверк. Видео показал глава Минцифры Михаил Федоров.

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В ролике ТОС-1А едет по дороге в разрушенном и пока еще оккупированном селе где-то на востоке Украины. Дрон-камикадзе заходит сзади и бьет "Солнцепек" точно по направляющим для термобарических боеприпасов.

Огнемет повреждается, хаотично запускает боеприпасы в ходе "незапланированного быстрого демонтажа", как пишет об аварийных взрывах ракет космическая компания SpaсeX.

На кадрах видно, что был применен беспилотник серии "Пегас", который был собран и приобретен для защитников по проекту "Армия дронов" за средства компании Everstake.

СПРАВКА. "Солнцепек" ведет огонь термобарическими боеприпасами и используется для уничтожения противника, его техники и фортификаций объемным взрывом. При контакте с грунтом или зданием взрыватель спереди снаряда распыляет в воздухе термобарическую смесь с металлической горючей составляющей. После того как эта взвесь проникает в помещения/укрытия, срабатывает еще один заряд – происходит объемный взрыв. Дальность поражения ракетами – от 600 до 6000 м. В залпе – 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 м. ВСУ имеют на вооружении несколько таких систем, . "Солнцепек" ведет огонь термобарическими боеприпасами и используется для уничтожения противника, его техники и фортификаций объемным взрывом. При контакте с грунтом или зданием взрыватель спереди снаряда распыляет в воздухе термобарическую смесь с металлической горючей составляющей. После того как эта взвесь проникает в помещения/укрытия, срабатывает еще один заряд – происходит объемный взрыв. Дальность поражения ракетами – от 600 до 6000 м. В залпе – 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 м. ВСУ имеют на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев.

"Уничтоженной техники оккупантов будет больше. Армия дронов продолжает расти", – подытожил Федоров.

26 июля 2023 года стало известно, что Украина создает FPV-дроны с искусственным интеллектом: они преследуют цель без оператора.

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