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Украина создает FPV-дроны с искусственным интеллектом: преследуют цель без оператора – WP

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 12:23
Украина создает FPV-дроны с искусственным интеллектом: преследуют цель без оператора – WP - Фото
Дрон-камикадзе (иллюстративное фото - 46 ОАЭМБр)

В Украине разрабатывают FPV-дроны-камикадзе, которые умеют захватывать цель и преследовать ее до удара даже после потери канала связи с оператором. Это стало возможным с применением нового программного обеспечения "искусственного интеллекта", которое учитывает электронные помехи, стабилизирует беспилотник и удерживает его на заранее выбранном объекте, пишет The Washington Post.

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Журналист газеты побывал на испытательном полигоне в сельской местности, и видел, как оснащенный бомбой дрон потерял связь с оператором после включения средств радиоэлектронного подавления, но вместо того, чтобы рухнуть на землю, он "разогнался до цели и уничтожил ее", избежав участи тысяч других дронов в этой войне.

Украинцы ежемесячно собирают и отсылают на фронт тысячи FPV-дронов, которые, вооруженные боеприпасами, уничтожают технику и личный состав российских оккупантов.

Для получения преимущества в войне нужно резкое наращивание поставок таких дронов Силам обороны: такие разработки "ускоряют и демократизируют" смертоносность беспилотных вооружений, что особенно важно для ВСУ, вынужденных сражаться с более крупным и многочисленным врагом, отметил журналист.

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Издание пишет, что возможности ИИ помогают дронам выполнить миссию, даже если цель движется, "что представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с существующими дронами, которые отслеживают определенные координаты".

Речь идет в этом случае о разработке инженеров Twist Robotics. Если их ноу-хау приживется и будет достаточно дешевым, это "может стать серьезным обновлением украинского арсенала FPV-дронов", отмечает автор.

Новое наведение на основе ИИ позволяет FPV оставаться заблокированным на своей цели, даже если аппарат теряет контакт с человеком-оператором из-за помех или присутствия большого физического объекта, такого как холм, рассказал Ростислав Оленчин, сооснователь компании. Датчики дрона распознают физические особенности объектов и соответствующим образом корректируют траекторию полета.

По его определению, "это как Javelin для бедных". Инженер имеет в виду ракету американского производства, которая после захвата цели и пуска летит самостоятельно, без отслеживания объекта оператором до момента поражения.

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WP пишет, что такую технологии разрабатывает "растущее число украинских компаний", и отмечает, что крупные военные державы уже давно борются с этикой разрешения использовать машинный "интеллект" в бою.

По словам главного военного советника президента США генерала Марка Милли, Пентагон требует, чтобы люди оставались звеном в цикле принятия решений на поражение целей. Он призвал другие страны принять те же стандарты.

Дмитрий Ковальчук, соучредитель киевского производителя дронов Warbirds of Ukraine, говорит, что новая технология наведения по-прежнему требует, чтобы цель выбирал человек-оператор. Дрон преследует цель после того, как ее выберет человек.

Протестировавшие такой софт украинцы утверждают, что роль машины "ограничена и приемлема", добавил Ковальчук: "Мы не нацеливаемся на мирных жителей. И мы считаем допустимой ошибку в пять-десять метров".

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Євген Пилипенко
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