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Ракета российского ЗРК "Тор" промахнулась и пролетела мимо украинского дрона – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 11:59
Видео: Telegram
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В сети появилось видео, на котором российская ракета промахивается и пролетает мимо украинского дрона. Соответствующее видео распространяют Telegram-каналы.

Утверждается, что по дрону стреляет российский зенитно-ракетный комплекс "Тор".

ЗРК "Тор" является всепогодным тактическим комплексом, выполняющим задачи по противовоздушной и противоракетной обороне.

Дальность стрельбы комплекса составляет 1-15 км.

Видео записывает камера дрона.

В материале зафиксирован пуск с российской наземной установки.

Ракета летит в сторону дрона, но в последний момент пролетает мимо.

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Артём Джерипа
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войнадронракетазрк тор
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