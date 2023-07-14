В сети появилось видео, на котором российская ракета промахивается и пролетает мимо украинского дрона. Соответствующее видео распространяют Telegram-каналы.
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Утверждается, что по дрону стреляет российский зенитно-ракетный комплекс "Тор".
ЗРК "Тор" является всепогодным тактическим комплексом, выполняющим задачи по противовоздушной и противоракетной обороне.
Дальность стрельбы комплекса составляет 1-15 км.
Видео записывает камера дрона.
В материале зафиксирован пуск с российской наземной установки.
Ракета летит в сторону дрона, но в последний момент пролетает мимо.
- В середине июня было опубликовано видео применения нового украинского дрона серии Pegas+ по бронетехнике российских оккупантов.
- В конце июня появилось видео с попаданием украинского FPV-дрона в российский комплекс "Тор".
- 10 июля появилось видео с уничтожением российской ПТУР в Бахмуте Силами обороны.
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