У мережі з'явилось відео, на якому російська ракета промахується та пролітає повз українського дрона. Відповідне відео поширюють Telegram-канали.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Стверджується, що по дрону стріляє російський зенітно-ракетний комплекс "Тор".
ЗРК "Тор" є всепогодним тактичним комплексом, який виконує завдання з протиповітряної та протиракетної оборони.
Дальність стрільби комплексу становить 1-15 км.
Відео записує камера дрона.
У матеріалі зафіксований пуск з російської наземної установки.
Ракета летить у бік дрона, але в останній момент пролітає повз нього.
- У середині червня було опубліковане відео застосування нового українського дрона серії Pegas+ по бронетехніці російських окупантів.
- Наприкінці червня з'явилось відео з влучанням українського FPV-дрона у російський комплекс "Тор".
- 10 липня з'явилося відео зі знищенням російської ПТКР у Бахмуті Силами оборони.
Дивіться також: Атака на Київ: уночі боєць ЗСУ збив "шахед" пуском зі Stinger – відео
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі