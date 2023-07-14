У мережі з'явилось відео, на якому російська ракета промахується та пролітає повз українського дрона. Відповідне відео поширюють Telegram-канали.

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Стверджується, що по дрону стріляє російський зенітно-ракетний комплекс "Тор".

ЗРК "Тор" є всепогодним тактичним комплексом, який виконує завдання з протиповітряної та протиракетної оборони.

Дальність стрільби комплексу становить 1-15 км.

Відео записує камера дрона.

У матеріалі зафіксований пуск з російської наземної установки.

Ракета летить у бік дрона, але в останній момент пролітає повз нього.

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