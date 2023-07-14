RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ракета російського ЗРК "Тор" промахнулася і пролетіла повз українського дрона – відео видео

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 11:59
Відео: Telegram
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Унікальне відео. Росіяни марно намагалися вразити двома "шахедами" українську РЛС у полі
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами

У мережі з'явилось відео, на якому російська ракета промахується та пролітає повз українського дрона. Відповідне відео поширюють Telegram-канали.

Стверджується, що по дрону стріляє російський зенітно-ракетний комплекс "Тор".

ЗРК "Тор" є всепогодним тактичним комплексом, який виконує завдання з протиповітряної та протиракетної оборони.

Дальність стрільби комплексу становить 1-15 км.

Відео записує камера дрона.

У матеріалі зафіксований пуск з російської наземної установки. 

Ракета летить у бік дрона, але в останній момент пролітає повз нього.

Дивіться також: Атака на Київ: уночі боєць ЗСУ збив "шахед" пуском зі Stinger – відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаракетадронзрк тор
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 