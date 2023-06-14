RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Українці показали відео застосування удосконаленого дрона-камікадзе Pegas+: броня на шматки видео

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 12:58
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Волонтерська група Escadrone, виробники FPV-дронів-камікадзе для потреб фронту, показала в Telegram відео застосування нового апарату серії Pegas+ по бронетехніці російських окупантів.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Дрон-камікадзе Pegas+ робить неймовірне. Агент 005 вибухово розбирається з ворожим блохоєздом", – прокоментували волонтери ролик, у якому після удару дрона по броні відбувається, ймовірно, детонація боєкомплекту.

Бойова машина піхоти противника розлетілася на друзки.

За словами виробника, дрон отримав низку удосконалень: нову програмну прошивку, став більш вантажопідйомним, далекобійним та витривалим.

Дивіться відео: Вибух безпілотника у Воронежі. Кремль визнав – дрон "впустив" на будинок російський РЕБ

"Pegas+ був модифікований для потреб підрозділів спеціального призначення та переданий найкращим пілотам. І ці екіпажі вже показують фантастичні результати", – підсумували вони.

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнадрондрон-камікадзеEscadrone
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 