Волонтерська група Escadrone, виробники FPV-дронів-камікадзе для потреб фронту, показала в Telegram відео застосування нового апарату серії Pegas+ по бронетехніці російських окупантів.

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"Дрон-камікадзе Pegas+ робить неймовірне. Агент 005 вибухово розбирається з ворожим блохоєздом", – прокоментували волонтери ролик, у якому після удару дрона по броні відбувається, ймовірно, детонація боєкомплекту.

Бойова машина піхоти противника розлетілася на друзки.

За словами виробника, дрон отримав низку удосконалень: нову програмну прошивку, став більш вантажопідйомним, далекобійним та витривалим.

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"Pegas+ був модифікований для потреб підрозділів спеціального призначення та переданий найкращим пілотам. І ці екіпажі вже показують фантастичні результати", – підсумували вони.

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