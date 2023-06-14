Волонтерська група Escadrone, виробники FPV-дронів-камікадзе для потреб фронту, показала в Telegram відео застосування нового апарату серії Pegas+ по бронетехніці російських окупантів.
"Дрон-камікадзе Pegas+ робить неймовірне. Агент 005 вибухово розбирається з ворожим блохоєздом", – прокоментували волонтери ролик, у якому після удару дрона по броні відбувається, ймовірно, детонація боєкомплекту.
Бойова машина піхоти противника розлетілася на друзки.
За словами виробника, дрон отримав низку удосконалень: нову програмну прошивку, став більш вантажопідйомним, далекобійним та витривалим.
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"Pegas+ був модифікований для потреб підрозділів спеціального призначення та переданий найкращим пілотам. І ці екіпажі вже показують фантастичні результати", – підсумували вони.
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