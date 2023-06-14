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Украинцы показали видео применения более мощного дрона-камикадзе Pegas+: броня в клочья видео

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 12:58
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Волонтерская группа Escadrone, сборщики FPV-дронов-камикадзе для нужд фронта, показала в Telegram видео применения нового аппарата серии Pegas+ по бронетехнике российских оккупантов.

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"Дрон-камикадзе Pegas+ делает невероятное. Агент 005 взрывчато разбирается с вражеским блохоездом", – прокомментировали волонтеры ролик, в котором после удара дрона по броне происходит, видимо, детонация боекомплекта.

Боевая машина пехоты противника разлетелась на куски.

По словам сборщиков, дрон получил ряд усовершенствований: новую программную прошивку, стал более грузоподъемным, дальнобойным и выносливым.

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"Pegas+ был модифицирован для нужд подразделений специального назначения и передан лучшим пилотам. И эти экипажи уже показывают фантастические результаты", – подытожили они.

Евгений Пилипенко
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войнадрондрон-камикадзеEscadrone
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