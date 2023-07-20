Литовцы планируют подарить Украине на День Независимости 500 FPV-дронов ТОРО
Литовская благотворительная организация "Maži, bet stiprūs" ("Маленькие, но сильные") планирует собрать 300 000 евро до 24 августа, на которые для Украины будет приобретены 500 дронов-камикадзе типа FPV. Об этом пишет местное издание Delfi.
По словам основателя организации Раймундаса Алекнавичюса, одним из наиболее влиятельных факторов войны является использование дронов.
"Недавно Россия закупила тысячи беспилотников, которые наносят огромный ущерб украинским защитникам. Иногда кажется, что у оккупантов столько китайских беспилотников-камикадзе, что они используют их как шары", – подчеркнул он.
Благотворители намерены собрать 300 000 евро и купить на них 500 дронов-камикадзе TORO FPV, которые считаются одними из лучших в своем классе, разработанных украинскими и литовскими экспертами.
"Украина рождается каждый день, а не умирает. Поэтому рой из 500 беспилотников, посланный Литвой по случаю Дня Независимости страны, будет лучшим подарком, который мы можем сделать ей сейчас", – добавил Алекнавичюс.
- 19 июля 2023 года США объявили новый пакет военной помощи Украине, в который вошли, в частности, четыре ЗРК NASAMS, боеприпасы и дроны Phoenix Ghost и Switchblade.
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