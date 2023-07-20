Литовцы планируют подарить Украине на День Независимости 500 FPV-дронов ТОРО

Литовская благотворительная организация "Maži, bet stiprūs" ("Маленькие, но сильные") планирует собрать 300 000 евро до 24 августа, на которые для Украины будет приобретены 500 дронов-камикадзе типа FPV. Об этом пишет местное издание Delfi.

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По словам основателя организации Раймундаса Алекнавичюса, одним из наиболее влиятельных факторов войны является использование дронов.

"Недавно Россия закупила тысячи беспилотников, которые наносят огромный ущерб украинским защитникам. Иногда кажется, что у оккупантов столько китайских беспилотников-камикадзе, что они используют их как шары", – подчеркнул он.

Благотворители намерены собрать 300 000 евро и купить на них 500 дронов-камикадзе TORO FPV, которые считаются одними из лучших в своем классе, разработанных украинскими и литовскими экспертами.

"Украина рождается каждый день, а не умирает. Поэтому рой из 500 беспилотников, посланный Литвой по случаю Дня Независимости страны, будет лучшим подарком, который мы можем сделать ей сейчас", – добавил Алекнавичюс.

СПРАВКА. Дроны FPV – это беспилотные летательные аппараты, которые оснащены функцией "вид от первого лица" (First Person View – сокращенно FPV). Режим FPV – это функция передачи видео в реальном времени с помощью камеры, установленной в передней части БПЛА. К TORO также прибавили круговую антенну для обеспечения качественного маневрирования дронами.

19 июля 2023 года США объявили новый пакет военной помощи Украине, в который вошли, в частности, четыре ЗРК NASAMS, боеприпасы и дроны Phoenix Ghost и Switchblade.

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