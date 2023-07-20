RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Литовці планують подарувати Україні на День Незалежності 500 FPV-дронів ТОРО

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 08:31
Литовці планують подарувати Україні на День Незалежності 500 FPV-дронів ТОРО - Фото
FPV-дрон ТОРО (Фото: Ukrainian FPV drone TORO)

Литовська благодійна організація "Maži, bet stiprūs" ("Малі, але сильні") планує зібрати 300 000 євро до 24 серпня, на які для України буде придбано 500 дронів-камікадзе типу FPV. Про це пише місцеве видання Delfi.

За словами засновника організації Раймундаса Алекнавічюса, одним з найбільш впливових факторів війни є використання дронів.

"Нещодавно Росія закупила тисячі безпілотників, які завдають величезної шкоди українським захисникам. Іноді здається, що в окупантів стільки китайських безпілотників-камікадзе, що вони використовують їх як кулі", – наголосив він.

Благодійники мають на меті зібрати 300 000 євро та купити на них 500 дронів-камікадзе TORO FPV, які вважаються одними з найкращих у своєму класі, розроблених українськими та литовськими експертами.

"Україна народжується щодня, а не вмирає. Тому рій із 500 безпілотників, надісланий Литвою з нагоди Дня Незалежності країни, буде найкращим подарунком, який ми можемо зробити їй зараз", – додав Алекнавічюс.

ДОВІДКА. Дрони FPV — це безпілотні літальні апарати, які оснащені функцією "вид від першої особи" (First Person View — скорочено FPV). Режим FPV — це функція передавання відео в реальному часі за допомогою камери, що встановлена в передній частині БПЛА. До TORO також додали кругову антену для забезпечення якісного маневрування дронами.

Дивіться також: Ракета російського ЗРК "Тор" промахнулася і пролетіла повз українського дрона – відео

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війналитвабезпілотникFPV-дрон
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 