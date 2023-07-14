Боец роты ударных беспилотников Perun Group в составе Вооруженных Сил Украины идеально завел FPV-дрон с боеприпасом в российский комплекс визуального наблюдения "Муром", который враг установил на конструкции шахты в пригороде Донецка.

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Во время аэроразведки местности дрон Сил обороны заметил подвешенный "Муром-М" южнее пгт Старомихайловка.

Слева на балке от комплекса можно увидеть светлую сову. В момент удара FPV-дрона птицы на этом месте уже нет. Вероятно, улетела или скрыта от взгляда стальной конструкцией.

Оператор дрона идеально выполнил свою работу: дрон влетел точно в камеру наблюдения.

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"Муром" в разных конфигурациях позволяет российским оккупантам вести круглосуточное дальнее наблюдение: камера распознает человека на расстоянии 10 км, а тепловизор дает возможность увидеть его с 4 км, автомобиль – с 8 км. Захватчики размещают такие комплексы вдоль всей линии фронта.

Видео поражения "Муромов" – не редкость вдоль всей линии фронта, от юга до Белгорода.

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