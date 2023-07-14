Боєць роти ударних безпілотників Perun Group у складі Збройних Сил України ідеально завів FPV-дрон із боєприпасом у російський комплекс візуального спостереження "Муром", який ворог встановив на конструкції шахти у передмісті Донецька.

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Під час аеророзвідки місцевості дрон Сил оборони помітив підвішений "Муром-М" південніше смт Старомихайлівка.

Зліва на балці від комплексу можна побачити світлу сову. В момент удару FPV-дрона птаха на цьому місці вже немає. Ймовірно, відлетів чи його просто не видно за сталевою конструкцією.

Оператор дрона чітко виконав свою роботу: дрон влетів точно в камеру спостереження.

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"Муром" у різних конфігураціях дозволяє російським окупантам вести цілодобове дальнє спостереження: камера розпізнає людину на відстані 10 км, а тепловізор дає можливість побачити її з 4 км, автомобіль – з 8 км. Загарбники розміщують такі комплекси вздовж усієї лінії фронту.

Відео враження "Муромів" – не рідкість вздовж усієї лінії фронту, від півдня до Бєлгорода.

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