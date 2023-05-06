На временно оккупированной территории Херсонской области украинский fpv-дрон Phoenix взорвал российский комплекс наблюдения "Муром-П". Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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"Херсонская область. Работает мощный FPV-дрон Phoenix 03 Heavy ucav. Его приобрели благодаря вашим донатам на UNITED24", – написал Федоров.

Он добавил, что на видео зафиксировано, как украинский беспилотник уничтожает российский комплекс наблюдения "Муром-П".

"Этот комплекс позволял россиянам 24/7 следить за территорией и перемещениями наших войск. Теперь так называемый глаз мордора разрушен", – рассказал глава Минцифры.

По информации Федорова, на фронт передали уже 100 fpv-дронов Phoenix 03 Heavy ucav.

29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

5 мая появились спутниковые снимки, которые показали последствия пожаров на нефтебазах под Таманью и в Севастополе.

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Наталія Медведєва

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