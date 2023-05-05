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РосСМИ показали последствия пожаров на нефтебазах под Таманью и в Севастополе – видео

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 14:02
РосСМИ показали последствия пожаров на нефтебазах под Таманью и в Севастополе – видео - Фото
Фото: Радио Свобода (Россия)

Российское издание Радио Свобода получило расширенные спутниковые снимки последствий масштабных пожаров в порту временно оккупированного Севастополя и на нефтехранилище вблизи Тамани в Краснодарском крае Российской Федерации.

В ночь на 29 апреля 2023 года в Севастополе ликвидировали пожар на нефтебазе. Местный гауляйтер Михаил Развожаев тогда утверждал, что нефтебазу якобы атаковали два беспилотника, один из которых был сбит.

На спутниковых снимках видно, что как минимум два оставшихся целыми резервуара получили повреждения в результате горения соседних.

3 мая пожар произошел на нефтехранилище под Таманью. Оккупанты заявили о падении беспилотника.

На снимке виден пострадавший в результате огня резервуар с топливом.

Читайте также: Российские морпехи и ПВО не очень тщательно прикрывали нефтебазу в Севастополе – ГУР

Мілана Головань
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