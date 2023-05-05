РосСМИ показали последствия пожаров на нефтебазах под Таманью и в Севастополе – видео

Российское издание Радио Свобода получило расширенные спутниковые снимки последствий масштабных пожаров в порту временно оккупированного Севастополя и на нефтехранилище вблизи Тамани в Краснодарском крае Российской Федерации.

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В ночь на 29 апреля 2023 года в Севастополе ликвидировали пожар на нефтебазе. Местный гауляйтер Михаил Развожаев тогда утверждал, что нефтебазу якобы атаковали два беспилотника, один из которых был сбит.

На спутниковых снимках видно, что как минимум два оставшихся целыми резервуара получили повреждения в результате горения соседних.

3 мая пожар произошел на нефтехранилище под Таманью. Оккупанты заявили о падении беспилотника.

На снимке виден пострадавший в результате огня резервуар с топливом.

29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе.

ГУР призвало жителей Крыма не находиться рядом с военными объектами.

Генштаб ВСУ после пожара на нефтебазе в Севастополе заявил о "панических слухах" в городе.

В ОК "Юг" заявили, что подрыв логистики врага – это один из элементов подготовки сил обороны к широкомасштабному наступлению.

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Мілана Головань

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