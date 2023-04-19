Подразделение Escadrone в составе Сил обороны показало ролик эффективной работы FPV-дроном-камикадзе по позиции российского оккупанта: нанесено поражение захватчику с переносным зенитно-ракетным комплексом.

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Военные пишут, что оккупант обустроил позицию с ПЗРК на крыше многоэтажки "и пригласил нашего "Пегаса" (наименование дронов-камикадзе. — Ред.) на новоселье".

"Ударный день, свидетели Церкви ожидания контрнаступления! Опытный пилот-спецназовец отправил дрон в гости к оккупантам с бомбическим подарком", – говорится в описании ролика, обогащенного компьютерной графикой.

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В ролике авторства подразделения "Омега", который ниже, оператор "Пегаса" обнаружил кучу противотанковых мин россиян: "Наложивший ее оккупант очень удивился, когда не нашел вверенное ему имущество".

Также показали несколько роликов "Птахи Мадяра", в одном из них дрон "Мольфар" залетает прямо в укрытие российского оккупанта, который пытается сбить его из автомата:

"Козаки ударной роты 59 ОМПБр кошмарят хробачий хлам всем летным арсеналом. В данном случае FPV-дроном-камикадзе "Мольфаром" собственного производства. Исполнитель – командир ударного подразделения Клима и экипаж FPV. Кстати, абсолютный чемпион мира по тхэквондо", – написал командир "Птахів" Роберт Бровди.

Ночью 18 апреля 2023 года военные страны-террориста РФ атаковали "шахедами" Снигиревку в Николаевской области, было зафиксировано семь прилетов в два объекта промышленной инфраструктуры.

Ночью 19 апреля 2023 года в Одессе более часа работала ПВО – отражала ночную дрон-атаку россиян.

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Євген Пилипенко

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