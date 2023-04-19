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Россиянин с ПЗРК спрятался на крыше многоэтажки и "поймал" украинский FPV-дрон — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 14:55
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Подразделение Escadrone в составе Сил обороны показало ролик эффективной работы FPV-дроном-камикадзе по позиции российского оккупанта: нанесено поражение захватчику с переносным зенитно-ракетным комплексом.

Военные пишут, что оккупант обустроил позицию с ПЗРК на крыше многоэтажки "и пригласил нашего "Пегаса" (наименование дронов-камикадзе. — Ред.) на новоселье".

"Ударный день, свидетели Церкви ожидания контрнаступления! Опытный пилот-спецназовец отправил дрон в гости к оккупантам с бомбическим подарком", – говорится в описании ролика, обогащенного компьютерной графикой.

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В ролике авторства подразделения "Омега", который ниже, оператор "Пегаса" обнаружил кучу противотанковых мин россиян: "Наложивший ее оккупант очень удивился, когда не нашел вверенное ему имущество".

Также показали несколько роликов "Птахи Мадяра", в одном из них дрон "Мольфар" залетает прямо в укрытие российского оккупанта, который пытается сбить его из автомата:

"Козаки ударной роты 59 ОМПБр кошмарят хробачий хлам всем летным арсеналом. В данном случае FPV-дроном-камикадзе "Мольфаром" собственного производства. Исполнитель – командир ударного подразделения Клима и экипаж FPV. Кстати, абсолютный чемпион мира по тхэквондо", – написал командир "Птахів" Роберт Бровди.

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Євген Пилипенко
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войнапзркОмегадрон-камикадзеМадярFPV
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