UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136, есть семь прилетов — фото

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 08:59
Россияне атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136, есть семь прилетов — фото - Фото
Остатки Shahed-136 в Снигиревке (Фото: Иван Кухта/Telegram)

Российские оккупанты атаковали Снигиревку Николаевской области дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано семь попаданий. Об этом сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.

По его словам, община была атакована иранскими БПЛА в ночь на 18 апреля.

Есть семь прилетов в два объекта промышленной инфраструктуры. 

Кухта заявил, что жертв и пострадавших нет. 

"К большому сожалению, враг продолжает, и, возможно, будет продолжать обстрелы, поэтому призываю всех быть бдительными. Берегите себя и своих близких", — написал чиновник.

Читайте также: Воздушные силы: Украина была атакована 17 БПЛА Shahed-136. ПВО сбила 14 штук, есть прилеты

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война николаевская область снигиревка критическая инфраструктура Shahed-136 дроны-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 