Россияне атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136, есть семь прилетов — фото
18.04.2023, 08:59
Остатки Shahed-136 в Снигиревке (Фото: Иван Кухта/Telegram)
Российские оккупанты атаковали Снигиревку Николаевской области дронами-камикадзе Shahed-136, зафиксировано семь попаданий. Об этом сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта.
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По его словам, община была атакована иранскими БПЛА в ночь на 18 апреля.
Есть семь прилетов в два объекта промышленной инфраструктуры.
Кухта заявил, что жертв и пострадавших нет.
"К большому сожалению, враг продолжает, и, возможно, будет продолжать обстрелы, поэтому призываю всех быть бдительными. Берегите себя и своих близких", — написал чиновник.
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