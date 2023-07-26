Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции "Лють" показала, как российские оккупанты неудачно пытались штурмовать некогда жилой частный сектор южных окраин села Клещиевка на юг от Бахмута в Донецкой области. Ролик выложен в Facebook.

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Видео появилось 24 июля в Twitter украинского волонтера Дмитрия Жлуктенко, после чего фрагменты появились на различных OSINT-каналах.

"Лють" показала только начало ликвидации группы противника, которая, судя по видео и геолокации от WarArchive, продвигалась из Андреевки. В кадре боевая машина десанта россиян заходит по улице в жилой район и попадает в засаду Сил обороны.

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В бою принимали участие десантники 80 бригады и полисмены полка "Цунами".

OSINT-каналы пишут, что была уничтожена штурмовая группа из оккупантов из 83 ОДШБр ВС РФ. Подтверждения этому нет.

"Наша "Лють" в действии. Кадры боя за каждый метр нашей земли на донецком направлении. <...> Инициатива, несмотря на тяжелые бои, начала переходить к нам", – описали происходящее в бригаде из состава Гвардии наступления.

Видео этого штурма более двух минут.

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