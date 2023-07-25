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Андреевка под Бахмутом. Кириленко говорит, что ВСУ зашли в село, но это выжженная земля

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 22:11
Андреевка под Бахмутом. Кириленко говорит, что ВСУ зашли в село, но это выжженная земля - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона заявил, что Силы обороны якобы уже освободили от россиян населенный пункт Андреевка возле Бахмута, однако гражданских там нет, и это "выжженная земля".

Сегодня в Генштабе сообщили, что Силы обороны выбили россиян с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении и ведут наступательные действия на флангах севернее и южнее города Бахмут. Официальной информации от Минобороны или Генштаба об освобождении непосредственно Андреевки пока не было.

"Есть подтверждение, что произошло фактически в течение суток серьезное продвижение ВСУ на Бахмутском направлении. Андреевка – это населенный пункт южнее Клещиевки. Продвижение и освобождение населенного пункта произошло, но сейчас продолжаются и в пределах населенного пункта, и за пределами боевые действия. Мы с вами должны понимать, что фактически Бахмут и населенные пункты воле Бахмута – это выжженная земля", – сказал Кириленко.

Он добавил, что нельзя говорить о нахождении какого-либо населения в Андреевке, потому что "там просто невозможно находиться".

На карте DeepState отображено освобождение территорий возле Андреевки, но сам населенный пункт пока что обозначен как временно оккупированный россиянами.

Андреевка под Бахмутом. Кириленко говорит, что ВСУ зашли в село, но это выжженная земля

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Оксана Житнюк
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