Андреевка под Бахмутом. Кириленко говорит, что ВСУ зашли в село, но это выжженная земля

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона заявил, что Силы обороны якобы уже освободили от россиян населенный пункт Андреевка возле Бахмута, однако гражданских там нет, и это "выжженная земля".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сегодня в Генштабе сообщили, что Силы обороны выбили россиян с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении и ведут наступательные действия на флангах севернее и южнее города Бахмут. Официальной информации от Минобороны или Генштаба об освобождении непосредственно Андреевки пока не было.

"Есть подтверждение, что произошло фактически в течение суток серьезное продвижение ВСУ на Бахмутском направлении. Андреевка – это населенный пункт южнее Клещиевки. Продвижение и освобождение населенного пункта произошло, но сейчас продолжаются и в пределах населенного пункта, и за пределами боевые действия. Мы с вами должны понимать, что фактически Бахмут и населенные пункты воле Бахмута – это выжженная земля", – сказал Кириленко.

Он добавил, что нельзя говорить о нахождении какого-либо населения в Андреевке, потому что "там просто невозможно находиться".

На карте DeepState отображено освобождение территорий возле Андреевки, но сам населенный пункт пока что обозначен как временно оккупированный россиянами.

ВСУ освободили 4 кв. км территории в районе Бахмута за прошедшую неделю.

Сегодня генерал Сырский посетил боевые бригады Сил обороны на Бахмутском и Лиманском направлениях. Он подчеркнул, что на этих направлениях ситуация "сложная и противоположная".

Смотрите также: Как 3 ОШБр начала контрнаступление на Бахмутском направлении: видео боев, штаба и пленных

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.