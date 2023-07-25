Андріївка під Бахмутом. Кириленко каже, що ЗСУ зайшли в село, але це випалена земля

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону заявив, що Сили оборони нібито вже звільнили від росіян населений пункт Андріївка біля Бахмута, проте цивільних там немає, і це "випалена земля".

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Сьогодні у Генштабі повідомили, що Сили оборони вибили росіян із позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку і ведуть наступальні дії на флангах північніше та південніше міста Бахмут. Офіційної інформації від Міноборони чи Генштабу про звільнення безпосередньо Андріївки поки не було.

"Є підтвердження, що відбулось фактично протягом доби серйозне просування ЗСУ на Бахмутському напрямку. Андріївка – це населений пункт південніше Кліщіївки. Просування і звільнення населеного пункту відбулось, але зараз тривають і в межах населеного пункту, і за межами бойові дії. Ми з вами повинні розуміти, що фактично Бахмут і населені пункти навколо Бахмута – це випалена земля", – сказав Кириленко.

Він додав, що не можна говорити про перебування якогось населення в Андріївці, тому що "там просто неможливо перебувати".

На мапі DeepState відображено звільнення територій біля Андріївки, але сам населений пункт поки позначено як тимчасово окупований росіянами.

ЗСУ звільнили 4 кв. км території в районі Бахмута за минулий тиждень.

Сьогодні генерал Сирський відвідав бойові бригади Сил оборони на Бахмутському та Лиманському напрямках. Він наголосив, що на цих напрямках ситуація "складна і протилежна".

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