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Украина официально объявила зоной военной угрозы акватории шести российских портов – карта

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 14:03
Украина официально объявила зоной военной угрозы акватории шести российских портов – карта - Фото
Танкер Sig (Фото: ресурс оккупантов)

Государственная гидрографическая служба Украины официально объявила зоной военной угрозы акватории шести российских портов. Об этом сообщается в документе №118 Госгидрографии.

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Военная угроза объявлена в акватории российских портов – Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.

"Черное море. Северо-восточная часть. Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань", – говорится в сообщении.

Объявление военной угрозы в Черном море может привести к тому, что россиянам будет сложнее страховать свои суда.

Отмечается, что военная угроза объявлена с 12:00 4 августа 2023 года – до следующего уведомления.

Основание– приказ ВМС ВСУ №5 от 04.08.23.

Украина официально объявила зоной военной угрозы акватории шести российских портов – карта

Украина официально объявила зоной военной угрозы акватории шести российских портов – карта

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Наталья Медведева
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войнапортчерное мореГосгидрография
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