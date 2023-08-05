Государственная гидрографическая служба Украины официально объявила зоной военной угрозы акватории шести российских портов. Об этом сообщается в документе №118 Госгидрографии.

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Военная угроза объявлена в акватории российских портов – Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.

"Черное море. Северо-восточная часть. Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань", – говорится в сообщении.

Объявление военной угрозы в Черном море может привести к тому, что россиянам будет сложнее страховать свои суда.

Отмечается, что военная угроза объявлена с 12:00 4 августа 2023 года – до следующего уведомления.

Основание– приказ ВМС ВСУ №5 от 04.08.23.

19 июля 2023 года Россия заявила, что с 20 июля будет считать "вовлеченными в конфликт" страны, суда которых идут в порты Украины.

Минобороны Украины в ответ предупредило, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России и временно оккупированных украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения.

Утром 4 августа прогремели взрывы в Новороссийске на юге РФ – СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте города РФ: поврежден БДК "Оленегорский горняк".

Ночью 5 августа возле Крымского моста был атакован и поврежден российский танкер SIG, который обеспечивал оккупантов топливом.

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