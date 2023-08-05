Україна офіційно оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів – карта
Державна гідрографічна служба України офіційно оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів. Про це повідомляється в документі №118 Держгідрографії.
Воєнна загроза оголошена в акваторії російських портів – Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.
"Чорне море. Північно-східна частина. Воєнна загроза. Акваторія внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", – йдеться у повідомленні.
Оголошення військової загрози у Чорному морі може призвести до того, що росіянам буде складніше страхувати свої судна.
Зазначається, що воєнну загрозу оголошено з 12:00 4 серпня 2023 року – до наступного повідомлення.
Підстава – наказ ВМС ЗСУ №5 від 04.08.23.
- 19 липня 2023 року Росія заявила, що з 20 липня вважатиме "залученими до конфлікту" країни, судна яких йдуть у порти України.
- Міноборони України у відповідь попередило, що з 21 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії та тимчасово окупованих українських морських портів, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі військового призначення.
- Вранці 4 серпня пролунали вибухи в Новоросійську на півдні РФ – СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами у бухті міста РФ: пошкоджено ВДК "Оленегорський горняк".
- Вночі 5 серпня біля Кримського мосту було атаковано та пошкоджено російський танкер SIG, який забезпечував окупантів паливом.
Читайте також: "Для України є ще багато цілей". Що дає атака на Новоросійськ та корабель ВМС РФ
Коментарі