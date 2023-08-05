Державна гідрографічна служба України офіційно оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів. Про це повідомляється в документі №118 Держгідрографії.

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Воєнна загроза оголошена в акваторії російських портів – Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.

"Чорне море. Північно-східна частина. Воєнна загроза. Акваторія внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", – йдеться у повідомленні.

Оголошення військової загрози у Чорному морі може призвести до того, що росіянам буде складніше страхувати свої судна.

Зазначається, що воєнну загрозу оголошено з 12:00 4 серпня 2023 року – до наступного повідомлення.

Підстава – наказ ВМС ЗСУ №5 від 04.08.23.

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