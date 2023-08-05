RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Україна офіційно оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів – карта

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 14:03
Україна офіційно оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів – карта - Фото
Танкер Sig (Фото: ресурс окупантів)

Державна гідрографічна служба України офіційно оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів. Про це повідомляється в документі №118 Держгідрографії.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Воєнна загроза оголошена в акваторії російських портів – Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.

"Чорне море. Північно-східна частина. Воєнна загроза. Акваторія внутрішнього та зовнішнього рейдів портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань", – йдеться у повідомленні.

Оголошення військової загрози у Чорному морі може призвести до того, що росіянам буде складніше страхувати свої судна.

Зазначається, що воєнну загрозу оголошено з 12:00 4 серпня 2023 року – до наступного повідомлення.

Підстава – наказ ВМС ЗСУ №5 від 04.08.23.

Україна офіційно оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів – карта

Україна офіційно оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів – карта

Читайте також: "Для України є ще багато цілей". Що дає атака на Новоросійськ та корабель ВМС РФ

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війначорне морепортдержгідрографія
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 