ГУР: Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну
06.08.2023, 07:32
Андрей Юсов (Скриншот по видео)
Россия могла имитировать пуски ракет с территории Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против Украины, заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Об этом он рассказал в комментарии Укринформ.
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Юсов предположил, что ракеты с территории Беларуси могли являться "электронным пуском" или имитацией пуска.
Он отметил, что в Беларуси размещены российские войска, силы и средства для разного рода провокаций, чтобы эту страну в войну.
"Физически его могло и не быть [пуска ракет – Ред.], но все могло быть обустроено так, будто пуски происходили с территории Беларуси. Информация сейчас проверяется", – добавил Юсов.
- Днем 5 августа 2023 года РФ нанесла удары "Кинжалами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по мотору Сечи в Запорожье.
- Спикер Воздушных сил объяснил, что с территории Беларуси предварительно залетали запущенные в РФ ракеты "Кинжал", но это могли быть и баллистические ракеты наземного базирования.
- В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.
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