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ГУР: Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі, щоб втягнути її у війну

Этот материал также доступен на русском
06.08.2023, 07:32
ГУР: Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі, щоб втягнути її у війну - Фото
Андрій Юсов (Скриншот з відео)

Росія могла імітувати пуски ракет з території Білорусі, щоб втягнути її у війну проти України, заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Про це він розповів у коментарі Укрінформ.

Юсов припустив, що ракети з території Білорусі могли бути "електронним пуском" або імітацією пуску.

Він зазначив, що у Білорусі розміщені російські війська, сили й засоби для різного роду провокацій, щоб цю країну у війну.

"Фізично його могло й не бути [пуску ракет – Ред.], але все могло бути облаштовано так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі. Інформація зараз перевіряється", – додав Юсов.

  • Речник Повітряних сил пояснив, що з території Білорусі попередньо залітали запущені у РФ ракети "Кинджал", але це могли бути й балістичні ракети наземного базування.
  • У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої ракетної атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.

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Артем Джеріпа
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