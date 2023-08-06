ГУР: Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі, щоб втягнути її у війну
06.08.2023, 07:32
Андрій Юсов (Скриншот з відео)
Росія могла імітувати пуски ракет з території Білорусі, щоб втягнути її у війну проти України, заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Про це він розповів у коментарі Укрінформ.
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Юсов припустив, що ракети з території Білорусі могли бути "електронним пуском" або імітацією пуску.
Він зазначив, що у Білорусі розміщені російські війська, сили й засоби для різного роду провокацій, щоб цю країну у війну.
"Фізично його могло й не бути [пуску ракет – Ред.], але все могло бути облаштовано так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі. Інформація зараз перевіряється", – додав Юсов.
- Вдень 5 серпня 2023 року РФ завдала ударів "Кинджалами" в основному по авіабазі в Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.
- Речник Повітряних сил пояснив, що з території Білорусі попередньо залітали запущені у РФ ракети "Кинджал", але це могли бути й балістичні ракети наземного базування.
- У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої ракетної атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.
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