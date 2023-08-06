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Ракетна атака. З Білорусі залітали "Кинджали" або працювала балістика, перевіряємо – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
06.08.2023, 06:37
Ракетна атака. З Білорусі залітали
Юрій Ігнат (Скриншот з відео)

Під час масованої атаки ввечері 5 серпня повідомлялось про удар ракетами з території Білорусі. Це могли бути як "Кинджали", що пролітали через Білорусь, так і балістичні ракети, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.

За його словами, попередньо, через територію Білорусі залітали ракети "Кинджал" з району Тамбова.

Водночас можливо, що РФ застосувала балістичні ракети наземного базування.

Попередньо, це все-таки були "Кинджали", сказав він.

Наразі інформація перевіряється.

О 19:14 5 серпня Повітряні сили повідомили, що ворожі ракети залітають з території Білорусі. Які саме – не уточнювалось.

ДОВІДКА. Росія характеризує 9-C-7760 як гіперзвукову ракету комплексу Х-47М2, проте, по суті, це модернізований для підвісу на літак балістичний "Іскандер", пояснив LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Ракета здатна нести ядерний заряд. Заявлена РФ максимальна швидкість – до 4 км/c, висота польоту на момент досягнення гіперзвукової швидкості – 20 км, а маса бойової частини – 500 кг.

Читайте також: Повітряні сили прогнозують, що в опалювальний сезон РФ зосередиться на атаках дронами

Артем Джеріпа
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