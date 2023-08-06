Ракетная атака. Из Беларуси залетали "Кинжалы" или работала баллистика, проверяем – ВСУ

Во время массированной атаки вечером 5 августа сообщалось об ударе ракетами с территории Беларуси. Это могли быть как "Кинжалы", пролетавшие через Беларусь, так и баллистические ракеты, сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По его словам, предварительно, через территорию Беларуси залетали ракеты "Кинжал" из района Тамбова.

В то же время, возможно, что РФ применила баллистические ракеты наземного базирования.

Предварительно, это все-таки были "Кинжалы", сказал он.

В настоящее время информация проверяется.

В 19:14 5 августа Воздушные силы сообщили, что вражеские ракеты залетают с территории Беларуси. Какие именно – не уточнялось.

СПРАВКА. Россия характеризует 9-C-7760 как гиперзвуковую ракету комплекса Х-47М2, однако по сути это модернизированный для подвеса на самолет баллистический "Искандер", пояснил LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Ракета способна нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость – до 4 км/c, высота полета к моменту достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг. Россия характеризует 9-C-7760 как гиперзвуковую ракету комплекса Х-47М2, однако по сути это модернизированный для подвеса на самолет баллистический "Искандер", пояснилэксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Ракета способна нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость – до 4 км/c, высота полета к моменту достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

Днем 5 августа 2023 года РФ нанесла удары "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по мотору Сечи в Запорожье.

Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.

В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.

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