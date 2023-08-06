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Ракетная атака. Из Беларуси залетали "Кинжалы" или работала баллистика, проверяем – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2023, 06:37
Ракетная атака. Из Беларуси залетали
Юрий Игнат (Скриншот с видео)

Во время массированной атаки вечером 5 августа сообщалось об ударе ракетами с территории Беларуси. Это могли быть как "Кинжалы", пролетавшие через Беларусь, так и баллистические ракеты, сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, предварительно, через территорию Беларуси залетали ракеты "Кинжал" из района Тамбова.

В то же время, возможно, что РФ применила баллистические ракеты наземного базирования.

Предварительно, это все-таки были "Кинжалы", сказал он.

В настоящее время информация проверяется.

В 19:14 5 августа Воздушные силы сообщили, что вражеские ракеты залетают с территории Беларуси. Какие именно – не уточнялось.

СПРАВКА. Россия характеризует 9-C-7760 как гиперзвуковую ракету комплекса Х-47М2, однако по сути это модернизированный для подвеса на самолет баллистический "Искандер", пояснил LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Ракета способна нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость – до 4 км/c, высота полета к моменту достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

Читайте также: Воздушные силы прогнозируют, что в отопительный сезон РФ сосредоточится на атаках дронами

Артём Джерипа
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