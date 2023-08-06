Ракетная атака. Из Беларуси залетали "Кинжалы" или работала баллистика, проверяем – ВСУ
Во время массированной атаки вечером 5 августа сообщалось об ударе ракетами с территории Беларуси. Это могли быть как "Кинжалы", пролетавшие через Беларусь, так и баллистические ракеты, сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, предварительно, через территорию Беларуси залетали ракеты "Кинжал" из района Тамбова.
В то же время, возможно, что РФ применила баллистические ракеты наземного базирования.
Предварительно, это все-таки были "Кинжалы", сказал он.
В настоящее время информация проверяется.
В 19:14 5 августа Воздушные силы сообщили, что вражеские ракеты залетают с территории Беларуси. Какие именно – не уточнялось.
- Днем 5 августа 2023 года РФ нанесла удары "Кинжалами", "Калибрами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по мотору Сечи в Запорожье.
- Вечером того же дня россияне сбросили авиабомбу на центр переливания крови в Харьковской области, есть погибшие и раненые.
- В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную ракетную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.
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