Генштаб: ЗСУ відбили атаки росіян під Куп'янськом, Старомайорським та Роботиним – мапа

Сили оборони відбили російські атаки на Куп'янському напрямку, окупанти без успіху наступали у районі Старомайорського та Роботиного на півдні. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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На Куп’янському напрямку українські захисники стійко тримають оборону, успішно відбили атаки росіян в районах Вільшаної та Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти без успіху наступали в районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують загарбників в районі Курдюмівки.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії росіян, українські захисники успішно відбили атаки загарбників в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку росіяни здійснили спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку окупанти, здійснюючи авіаційні удари, вели без успіху наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області.

Росіяни зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, п'ять складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

5 серпня Генштаб повідомив, що РФ другий день поспіль намагається наступати на Запорізькому напрямку, все ще без успіху.

Речник Східного угрупування військ зазначив, що на Бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати, але ініціатива залишається за українськими силами

Раніше у Міноборони заявили, що загарбники наразі кидають резерви як на південь, так і на схід, і це здебільшого професійні військові.

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