Генштаб: ВСУ отразили атаки россиян под Купянском, Старомайорским и Роботиным – карта
Силы обороны отразили российские атаки на Купянском направлении, оккупанты безуспешно наступали в районе Старомайорского и Роботиного на юге. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
На Купянском направлении украинские защитники стойко держат оборону, успешно отразили атаки россиян в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении оккупанты без успеха наступали в районе Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают захватчиков в районе Курдюмовки.
На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии россиян украинские защитники успешно отбили атаки захватчиков в районе Авдеевки.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Марьинки.
На Шахтерском направлении россияне предприняли попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского, успеха не имел.
В Запорожском направлении оккупанты, совершая авиационные удары, вели без успеха наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области.
Россияне сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.
На Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны продолжают ведение наступательной операции, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Авиация Сил обороны в сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, пять складов боеприпасов и одну радиоэлектронную станцию борьбы оккупантов.
- 5 августа Генштаб сообщил, что РФ второй день подряд пытается наступать на Запорожском направлении, все еще без успеха.
- Спикер Восточной группировки войск отметил, что на Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать, но инициатива остается за украинскими силами.
- Ранее в Минобороны заявили, что захватчики пока бросают резервы как на юг, так и на восток, и это в основном профессиональные военные.
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