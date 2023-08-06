Генштаб: ВСУ отразили атаки россиян под Купянском, Старомайорским и Роботиным – карта

Силы обороны отразили российские атаки на Купянском направлении, оккупанты безуспешно наступали в районе Старомайорского и Роботиного на юге. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Купянском направлении украинские защитники стойко держат оборону, успешно отразили атаки россиян в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты без успеха наступали в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают захватчиков в районе Курдюмовки.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии россиян украинские защитники успешно отбили атаки захватчиков в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении россияне предприняли попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского, успеха не имел.

В Запорожском направлении оккупанты, совершая авиационные удары, вели без успеха наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области.

Россияне сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны продолжают ведение наступательной операции, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, пять складов боеприпасов и одну радиоэлектронную станцию борьбы оккупантов.

5 августа Генштаб сообщил, что РФ второй день подряд пытается наступать на Запорожском направлении, все еще без успеха.

Спикер Восточной группировки войск отметил, что на Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать, но инициатива остается за украинскими силами.

Ранее в Минобороны заявили, что захватчики пока бросают резервы как на юг, так и на восток, и это в основном профессиональные военные.

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