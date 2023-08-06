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Генштаб: ВСУ отразили атаки россиян под Купянском, Старомайорским и Роботиным – карта

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2023, 07:12
Генштаб: ВСУ отразили атаки россиян под Купянском, Старомайорским и Роботиным – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны отразили российские атаки на Купянском направлении, оккупанты безуспешно наступали в районе Старомайорского и Роботиного на юге. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники стойко держат оборону, успешно отразили атаки россиян в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области.

Вільшана та Сіньківка на карті deepstate

На Лиманском направлении оккупанты без успеха наступали в районе Белогоровки Луганской области.

Білогорівка на карті deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают захватчиков в районе Курдюмовки.

Курдюмівка на карті deepstate

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии россиян украинские защитники успешно отбили атаки захватчиков в районе Авдеевки.

Авдіївка на карті deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Марьинки.

Мар'їнка на карті deepstate

На Шахтерском направлении россияне предприняли попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского, успеха не имел.

Старомайорське на карті deepstate

В Запорожском направлении оккупанты, совершая авиационные удары, вели без успеха наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области.

Роботине на карті deepstate

Россияне сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

На Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны продолжают ведение наступательной операции, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, пять складов боеприпасов и одну радиоэлектронную станцию борьбы оккупантов.

  • 5 августа Генштаб сообщил, что РФ второй день подряд пытается наступать на Запорожском направлении, все еще без успеха.
  • Спикер Восточной группировки войск отметил, что на Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать, но инициатива остается за украинскими силами.
  • Ранее в Минобороны заявили, что захватчики пока бросают резервы как на юг, так и на восток, и это в основном профессиональные военные.

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Артём Джерипа
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