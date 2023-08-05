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РФ второй день пробует наступать на Запорожском направлении, задействовала авиацию – карта

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 20:40
РФ второй день пробует наступать на Запорожском направлении, задействовала авиацию – карта - Фото
Фото - ресурс оккупантов

Россияне второй день подряд пытаются вести наступательные действия на Запорожском направлении, однако все еще безуспешно. Всего в течение суток на фронте было 30 боестолкновений, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в районах Ольшаны и Синьковки Харьковской области.

РФ второй день пробует наступать на Запорожском направлении, задействовала авиацию – карта

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области.

РФ второй день пробует наступать на Запорожском направлении, задействовала авиацию – карта

На Бахмутском направлении Силы обороны удерживают противника в районе Курдюмовки Донецкой области.

РФ второй день пробует наступать на Запорожском направлении, задействовала авиацию – карта

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника ВСУ отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

РФ второй день пробует наступать на Запорожском направлении, задействовала авиацию – карта

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки.

РФ второй день пробует наступать на Запорожском направлении, задействовала авиацию – карта

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского.

РФ второй день пробует наступать на Запорожском направлении, задействовала авиацию – карта

На Запорожском направлении армия РФ, совершая авиационные удары, вела безуспешные наступательные действия в районе Работино Запорожской области.

РФ второй день пробует наступать на Запорожском направлении, задействовала авиацию – карта

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

  • Россияне хотят снова оккупировать территории в Харьковской области, которые ВСУ освободили осенью 2022 года, сообщила Маляр.
  • Оккупанты сейчас бросают резервы как на юг, так и на восток, и это в основном профессиональные военные.
  • На Бахмутском направлении россияне время от времени пытаются атаковать, но инициатива остается за украинскими силами.

Читайте также: "Ни в коем случае не лобовые атаки". В ВСУ озвучили отличия тактик украинцев и вагнеровцев

Оксана Житнюк
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