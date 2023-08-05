РФ другий день намагається наступати на Запорізькому напрямку, залучила авіацію – мапа

Росіяни другий день поспіль намагаються вести наступальні дії на Запорізькому напрямку, проте все ще безуспішно. Загалом протягом доби на фронті було 30 боєзіткнень, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На Куп’янському напрямку ЗСУ стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшани та Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в районі Курдюмівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника ЗСУ відбили атаки російських військ у районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського.

На Запорізькому напрямку армія РФ, здійснюючи авіаційні удари, вела безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Росіяни хочуть знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр.

Окупанти наразі кидають резерви як на південь, так і на схід, і це здебільшого професійні військові.

На Бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати, але ініціатива залишається за українськими силами.

Читайте також: "Ні в якому разі не лобові атаки". У ЗСУ озвучили відмінності тактик українців і вагнерівців

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.