РФ другий день намагається наступати на Запорізькому напрямку, залучила авіацію – мапа
Росіяни другий день поспіль намагаються вести наступальні дії на Запорізькому напрямку, проте все ще безуспішно. Загалом протягом доби на фронті було 30 боєзіткнень, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Куп’янському напрямку ЗСУ стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшани та Синьківки Харківської області.
На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в районі Курдюмівки Донецької області.
На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника ЗСУ відбили атаки російських військ у районі Авдіївки.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар’їнки.
На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського.
На Запорізькому напрямку армія РФ, здійснюючи авіаційні удари, вела безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
- Росіяни хочуть знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр.
- Окупанти наразі кидають резерви як на південь, так і на схід, і це здебільшого професійні військові.
- На Бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати, але ініціатива залишається за українськими силами.
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