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РФ другий день намагається наступати на Запорізькому напрямку, залучила авіацію – мапа

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 20:40
РФ другий день намагається наступати на Запорізькому напрямку, залучила авіацію – мапа - Фото
Фото - ресурс окупантів

Росіяни другий день поспіль намагаються вести наступальні дії на Запорізькому напрямку, проте все ще безуспішно. Загалом протягом доби на фронті було 30 боєзіткнень, йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ЗСУ стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника в районах Вільшани та Синьківки Харківської області.

РФ другий день намагається наступати на Запорізькому напрямку, залучила авіацію – мапа

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області.

РФ другий день намагається наступати на Запорізькому напрямку, залучила авіацію – мапа

На Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в районі Курдюмівки Донецької області.

РФ другий день намагається наступати на Запорізькому напрямку, залучила авіацію – мапа

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника ЗСУ відбили атаки російських військ у районі Авдіївки.

РФ другий день намагається наступати на Запорізькому напрямку, залучила авіацію – мапа

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар’їнки.

РФ другий день намагається наступати на Запорізькому напрямку, залучила авіацію – мапа

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського.

РФ другий день намагається наступати на Запорізькому напрямку, залучила авіацію – мапа

На Запорізькому напрямку армія РФ, здійснюючи авіаційні удари, вела безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області.

РФ другий день намагається наступати на Запорізькому напрямку, залучила авіацію – мапа

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

  • Росіяни хочуть знову окупувати території на Харківщині, які ЗСУ звільнили восени 2022 року, повідомила Маляр. 
  • Окупанти наразі кидають резерви як на південь, так і на схід, і це здебільшого професійні військові.
  • На Бахмутському напрямку росіяни час від часу намагаються атакувати, але ініціатива залишається за українськими силами. 

Читайте також: "Ні в якому разі не лобові атаки". У ЗСУ озвучили відмінності тактик українців і вагнерівців

Оксана Житнюк
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