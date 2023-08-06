Массированные атаки: ВСУ уничтожили 30 крылатых ракет и 27 "шахедов", баллистики не было

С вечера 5 августа по утро 6 августа оккупанты нанесли массированный удар ракетами и дронами по Украине. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 30 ракет двух типов и 27 дронов-камикадзе Shahed-136, сообщили воздушные силы.

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Вечером 5 августа оккупанты применили 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и три аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал".

ПВО уничтожило 12 из 14 "Калибров", Воздушные силы не обнародуют информацию о "Кинжалах".

Ночью 6 августа россияне продолжили атаковать дронами-камикадзе Shahed-136 с юго-восточного направления, крылатыми ракетами "Калибр" – из акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.

Силы обороны уничтожили все 27 "шахедов", 5 из 6 ракет "Калибр" во второй волне и 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х555.

Всего с вечера 5 августа оккупанты применили 70 средств воздушного нападения.

Противовоздушная оборона уничтожила:

→ 13 крылатых ракет "Калибр";

→ 17 крылатых ракет Х-101/Х-555;

→ 27 дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Вечером 5 августа воздушные силы сообщили о вражеских ракетах с территории Беларуси.

Спикер Воздушных сил объяснил, что предварительно это залетали запущенные в РФ ракеты "Кинжал", но могли быть и баллистические ракеты. Баллистических ракет нет в этой сводке.

Днем 5 августа 2023 года РФ нанесла удары "Кинжалами" в основном по авиабазе в Староконстантинове.

Был прилет по мотору Сечи в Запорожье.

В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым.

Представитель ГУР объяснил, что Россия могла имитировать пуски ракет с территории Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против Украины.

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