Масовані атаки: ЗСУ знищили 30 крилатих ракет та 27 "шахедів", балістики не було

З вечора 5 серпня по ранок 6 серпня окупанти завдали масованого удару ракетами та дронами по Україні. Українська протиповітряна оборона знищила 30 ракет двох типів та 27 дронів-камікадзе Shahed-136, повідомили Повітряні сили.

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Увечері 5 серпня окупанти застосували 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".

ППО знищила 12 із 14 "Калібрів", Повітряні сили не оприлюднюють інформацію щодо "Кинджалів".

Уночі 6 серпня росіяни продовжили атакувати дронами-камікадзе Shahed-136 з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

Сили оборони знищили усі 27 "шахедів", 5 із 6 ракет "Калібр" у другій хвилі та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.

Загалом, з вечора 5 серпня окупанти застосували 70 засобів повітряного нападу.

Протиповітряна оборона знищила:

→ 13 крилатих ракет "Калібр";

→ 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

→ 27 дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Увечері 5 серпня Повітряні сили повідомили про ворожі ракети з території Білорусі. Речник Повітряних сил пояснив, що попередньо це залітали запущені у РФ ракети "Кинджал", але могли бути й балістичні ракети. Балістичних ракет немає у цьому зведенні. Вдень 5 серпня 2023 року РФ завдала ударів "Кинджалами" в основному по авіабазі в Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.

У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.

Представник ГУР пояснив, що Росія могла імітувати пуски ракет з території Білорусі, щоб втягнути її у війну проти України.

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