RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Масовані атаки: ЗСУ знищили 30 крилатих ракет та 27 "шахедів", балістики не було

Этот материал также доступен на русском
06.08.2023, 07:53
Масовані атаки: ЗСУ знищили 30 крилатих ракет та 27
Російський МіГ-31 з ракетою %22Кинжал%22 (фото - Сергій Ільницкий:EPA)

З вечора 5 серпня по ранок 6 серпня окупанти завдали масованого удару ракетами та дронами по Україні. Українська протиповітряна оборона знищила 30 ракет двох типів та 27 дронів-камікадзе Shahed-136, повідомили Повітряні сили.

Увечері 5 серпня окупанти застосували 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".

ППО знищила 12 із 14 "Калібрів", Повітряні сили не оприлюднюють інформацію щодо "Кинджалів".

Уночі 6 серпня росіяни продовжили атакувати дронами-камікадзе Shahed-136 з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

Сили оборони знищили усі 27 "шахедів", 5 із 6 ракет "Калібр" у другій хвилі та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.

Загалом, з вечора 5 серпня окупанти застосували 70 засобів повітряного нападу.

Протиповітряна оборона знищила:
→ 13 крилатих ракет "Калібр";
→ 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
→ 27 дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Фото: Повітряні сили

Увечері 5 серпня Повітряні сили повідомили про ворожі ракети з території Білорусі.

Речник Повітряних сил пояснив, що попередньо це залітали запущені у РФ ракети "Кинджал", але могли бути й балістичні ракети. Балістичних ракет немає у цьому зведенні.

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаповітряні силикрилаті ракетидрони-камікадзешахед
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 