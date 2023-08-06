Масовані атаки: ЗСУ знищили 30 крилатих ракет та 27 "шахедів", балістики не було
З вечора 5 серпня по ранок 6 серпня окупанти завдали масованого удару ракетами та дронами по Україні. Українська протиповітряна оборона знищила 30 ракет двох типів та 27 дронів-камікадзе Shahed-136, повідомили Повітряні сили.
Увечері 5 серпня окупанти застосували 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" та три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".
ППО знищила 12 із 14 "Калібрів", Повітряні сили не оприлюднюють інформацію щодо "Кинджалів".
Уночі 6 серпня росіяни продовжили атакувати дронами-камікадзе Shahed-136 з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.
Сили оборони знищили усі 27 "шахедів", 5 із 6 ракет "Калібр" у другій хвилі та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555.
Загалом, з вечора 5 серпня окупанти застосували 70 засобів повітряного нападу.
Протиповітряна оборона знищила:
→ 13 крилатих ракет "Калібр";
→ 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
→ 27 дронів-камікадзе Shahed-136/131.
Увечері 5 серпня Повітряні сили повідомили про ворожі ракети з території Білорусі.
Речник Повітряних сил пояснив, що попередньо це залітали запущені у РФ ракети "Кинджал", але могли бути й балістичні ракети. Балістичних ракет немає у цьому зведенні.
- Вдень 5 серпня 2023 року РФ завдала ударів "Кинджалами" в основному по авіабазі в Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.
- У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.
- Представник ГУР пояснив, що Росія могла імітувати пуски ракет з території Білорусі, щоб втягнути її у війну проти України.
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