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Россияне нанесли ракетные удары по Харькову, предварительно С-300 – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2023, 09:20
Россияне нанесли ракетные удары по Харькову, предварительно С-300 – ОВА - Фото
Харьков (Фото: сайт Городского совета)

Харьков находится под обстрелом, сообщил мэр Игорь Терехов. В Харьковской и в ряде других областей объявлена воздушная тревога.

В 9:00 Воздушные силы сообщили об активности тактической авиации на юго-восточном направлении.

В 9:06 Воздушные силы заявили об угрозе применения баллистического оружия в областях, где объявлена тревога.

"Харьков под обстрелом российских оккупантов. Призываю всех быть осторожными", – мэр города.

Тревоги были объявлены в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Глава ОВА призвал жителей области находиться в укрытиях.

ОБНОВЛЕНО в 9:27. Россияне нанесли ракетные удары по Харькову, предварительно – из зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщает глава ОВА.

Профильные службы выехали на обследование последствий обстрелов в Холодногорском районе города.

Пока информация о пострадавших не поступала.

ОБНОВЛЕНО в 9:40. Отбои по областям кроме Днепропетровской и Запорожской.

Читайте также: ГУР: Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну

Артём Джерипа
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