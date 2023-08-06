Россияне нанесли ракетные удары по Харькову, предварительно С-300 – ОВА
Харьков находится под обстрелом, сообщил мэр Игорь Терехов. В Харьковской и в ряде других областей объявлена воздушная тревога.
В 9:00 Воздушные силы сообщили об активности тактической авиации на юго-восточном направлении.
В 9:06 Воздушные силы заявили об угрозе применения баллистического оружия в областях, где объявлена тревога.
"Харьков под обстрелом российских оккупантов. Призываю всех быть осторожными", – мэр города.
Тревоги были объявлены в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
Глава ОВА призвал жителей области находиться в укрытиях.
ОБНОВЛЕНО в 9:27. Россияне нанесли ракетные удары по Харькову, предварительно – из зенитно-ракетного комплекса С-300, сообщает глава ОВА.
Профильные службы выехали на обследование последствий обстрелов в Холодногорском районе города.
Пока информация о пострадавших не поступала.
ОБНОВЛЕНО в 9:40. Отбои по областям кроме Днепропетровской и Запорожской.
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