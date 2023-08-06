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Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, попередньо С-300 – ОВА

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06.08.2023, 09:20
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, попередньо С-300 – ОВА - Фото
Харків (Фото: сайт Міської ради)

Харків перебуває під обстрілом, повідомив міський голова Ігор Терехов. На Харківщині та у низці інших областей оголошена повітряна тривога.

О 9:00 Повітряні сили повідомили про активність тактичної авіації на південно-східному напрямку.

О 9:06 Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

"Харків під обстрілом російських окупантів. Закликаю всіх бути обережними", – мер міста.

Тривоги були оголошені у Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Глава ОВА закликав мешканців області перебувати в укриттях.

ОНОВЛЕНО о 9:27. Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, попередньо – з зенітно-ракетного комплексу С-300, повідомляє глава ОВА.

Профільні служби виїхали на обстеження наслідків обстрілу у Холодногірському районі міста.

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

ОНОВЛЕНО о 9:40. Відбої по областях окрім Дніпропетровської та Запорізької.

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Артем Джеріпа
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