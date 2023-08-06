России просто так не удастся уничтожить нашу авиацию, есть десятки аэродромов – ВСУ

Украинская авиация достаточно мобильна в нынешних условиях, и врагу не удастся ее уничтожить "просто так", сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Вечером и ночью оккупанты атаковали аэродром в Староконстантиновом.

По словам Игната, РФ не впервые атакует именно этот аэродром, там штатное место базирования бригады тактической авиации, имеющей на вооружении бомбардировщики Су-24М.

Однако он отметил, что в нынешних условиях украинская авиация "довольно-таки" мобильна.

"Наши авиаторы, летчики и все, кто обеспечивает полеты, знают, как противодействовать врагу в этих условиях. У нас десятки оперативных аэродромов по всей территории государства, поэтому собственно врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию", – объяснил Игнат.

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