России просто так не удастся уничтожить нашу авиацию, есть десятки аэродромов – ВСУ
Украинская авиация достаточно мобильна в нынешних условиях, и врагу не удастся ее уничтожить "просто так", сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Вечером и ночью оккупанты атаковали аэродром в Староконстантиновом.
По словам Игната, РФ не впервые атакует именно этот аэродром, там штатное место базирования бригады тактической авиации, имеющей на вооружении бомбардировщики Су-24М.
Однако он отметил, что в нынешних условиях украинская авиация "довольно-таки" мобильна.
"Наши авиаторы, летчики и все, кто обеспечивает полеты, знают, как противодействовать врагу в этих условиях. У нас десятки оперативных аэродромов по всей территории государства, поэтому собственно врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию", – объяснил Игнат.
- Днем 5 августа 2023 года РФ нанесла удары "Кинжалами" в основном по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотору Сичи в Запорожье.
- В ночь на 6 августа страна-террорист Россия нанесла массированную атаку. Сообщалось о взрывах и работе ПВО рядом со Староконстантиновым. Воздушные силы сообщили, что с вечера 5 августа украинская ПВО уничтожила 30 ракет двух типов и 27 дронов-камикадзе Shahed-136.
- Вследствие атаки в Хмельницкой области есть пострадавший и разрушения в Староконстантиновской общине. ПВО удалось уничтожить большинство ракет, сообщили в ОВА.
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