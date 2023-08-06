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Росії просто так не вдасться знищити нашу авіацію, є десятки оперативних аеродромів – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
06.08.2023, 14:59
Росії просто так не вдасться знищити нашу авіацію, є десятки оперативних аеродромів – ЗСУ - Фото
Юрій Ігнат (скриншот з відео)

Українська авіація є доволі мобільною в нинішніх умовах, і ворогу не вдасться її знищити "просто так", повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Ввечері та вночі окупанти атакували аеродром в Старокостянтиновому.

За словами Ігната, РФ не вперше атакує саме цей аеродром, там штатне місце базування бригади тактичної авіації, котра має на озброєнні бомбардувальники Су-24М.

Проте він зауважив, що в нинішніх умовах українська авіація є "доволі таки" мобільною.

"Наші авіатори, льотчики й всі, хто забезпечує польоти, знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів по всій території держави, тому власне ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію", – пояснив Ігнат.

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Артем Джеріпа
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війнаповітряні силиСтарокостянтинівЮрій ІгнатСу-24М
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