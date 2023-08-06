Росії просто так не вдасться знищити нашу авіацію, є десятки оперативних аеродромів – ЗСУ
Українська авіація є доволі мобільною в нинішніх умовах, і ворогу не вдасться її знищити "просто так", повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Ввечері та вночі окупанти атакували аеродром в Старокостянтиновому.
За словами Ігната, РФ не вперше атакує саме цей аеродром, там штатне місце базування бригади тактичної авіації, котра має на озброєнні бомбардувальники Су-24М.
Проте він зауважив, що в нинішніх умовах українська авіація є "доволі таки" мобільною.
"Наші авіатори, льотчики й всі, хто забезпечує польоти, знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів по всій території держави, тому власне ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію", – пояснив Ігнат.
- Вдень 5 серпня 2023 року РФ завдала ударів "Кинджалами" здебільшого по авіабазі в Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.
- У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом. Повітряні сили повідомили, що з вечора 5 серпня українська ППО знищила 30 ракет двох типів та 27 дронів-камікадзе Shahed-136.
- Унаслідок атаки на Хмельниччині є постраждалий та руйнування у Старокостянтинівській громаді. ППО вдалось знищити більшість частину ракет, повідомили в ОВА.
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