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Атака на Старокостянтинів: більшість ракет збила ППО, є постраждалий та руйнування

Этот материал также доступен на русском
06.08.2023, 10:52
Атака на Старокостянтинів: більшість ракет збила ППО, є постраждалий та руйнування - Фото
Російський МіГ-31 з ракетою "Кинджал" (Ілюстративне фото: EPA)

З вечора 5 серпня окупанти тричі атакували Хмельниччину, більшість ракет були збиті силами протиповітряної оборони. Є постраждалий та руйнування у Старокостянтинівській громаді, повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Аеродром Старокостянтинова не дає спокою ворогу", - йдеться у повідомленні.

Відбулась серія вибухів у Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах.

У Старокостянтинівській громаді вибухова хвиля пошкодила крівлю, було вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, у приміщенні автовокзалу та комерційному приміщенні, пише Тюрін.

Там же внаслідок російської атаки виникла пожежа на складі з відходами кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді.

Вогонь ліквідували на площі 1400 квадратних метрів, через вибух працівник об'єкта отримав травми.

У Хмельницькій громаді працювало ППО, дані уточнюються, повідомили в ОВА.

Повітряні сили повідомили, що з вечора 5 серпня українська ППО знищила 30 ракет двох типів та 27 дронів-камікадзе Shahed-136.

Читайте також: ГУР: Росія могла імітувати пуски ракет з Білорусі, щоб втягнути її у війну

Артем Джеріпа
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