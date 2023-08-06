Атака на Старокостянтинів: більшість ракет збила ППО, є постраждалий та руйнування
З вечора 5 серпня окупанти тричі атакували Хмельниччину, більшість ракет були збиті силами протиповітряної оборони. Є постраждалий та руйнування у Старокостянтинівській громаді, повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Аеродром Старокостянтинова не дає спокою ворогу", - йдеться у повідомленні.
Відбулась серія вибухів у Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах.
У Старокостянтинівській громаді вибухова хвиля пошкодила крівлю, було вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, у приміщенні автовокзалу та комерційному приміщенні, пише Тюрін.
Там же внаслідок російської атаки виникла пожежа на складі з відходами кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді.
Вогонь ліквідували на площі 1400 квадратних метрів, через вибух працівник об'єкта отримав травми.
У Хмельницькій громаді працювало ППО, дані уточнюються, повідомили в ОВА.
Повітряні сили повідомили, що з вечора 5 серпня українська ППО знищила 30 ракет двох типів та 27 дронів-камікадзе Shahed-136.
- Вдень 5 серпня 2023 року РФ завдала ударів "Кинджалами" здебільшого по авіабазі в Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.
- У ніч проти 6 серпня країна-терорист Росія завдала масованої атаки. Повідомлялось про вибухи та роботу ППО поряд зі Старокостянтиновом.
- Близько 9 ранку 6 серпня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову.
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